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Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

05.10.2023 08:32 | Son Güncelleme:
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Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesi’nde meydana gelen kazada, maden işçisi N.T., düşerek yaralandı. Yaralı madenci olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan madencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Genel Maden İş Sendikası Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, "Ocağın içerisinde rahatsızlık geçirdi. Kurum ambulansı ile Müessese Müdürlüğü girişine getirdik. Daha donanımlı olması nedeniyle 112 ambulansını da çağırdık. Şimdi Devlet Hastanesi’ne götürülüyor" dedi.

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