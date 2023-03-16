Maden ocağında kömür tozu yangını çıktı çalışmalar durdu

Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde grizu kaynaklı meydana gelen patlama sonucu 42 maden işçisi hayatını kaybetti. 16.00-00.00 vardiyasında ve eksi 300 kotunda yaşanan patlamanın ardından maden ocağında çıkan yangının söndürülmesi için farklı kot seviyelerine hava temasının kesilmesi amacıyla barajlar inşa edildi.

Aradan geçen 5 aylık sürenin sonunda barajların kaldırılması için TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı tahlisiye ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalara Maden Mühendisleri Odasından temsilciler de gözlemci olarak katıldı. -250 kotundaki barajlardan birinin kaldırılması sırasında yeniden kömür tozu yangını başlaması üzerine çalışmalar sonlandırıldı.

Ocakta baraj kaldırma işlemlerinin yeniden başlayabilmesi için kömür tozu yangının sönmesi ve gaz değerlerinin normale dönmesi beklenecek.

Barajların kaldırılmasının ardından havalandırma ile başlayacak çalışmalar teknik çalışmalarla devam edecek ve maden ocağında üretimin yeninden başlatılması noktasında planlamalar yapılacak.

