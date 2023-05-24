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Maden ocağında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

24.05.2023 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi’nde yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Maden ocağında yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Saat 21.30’da siren sesleriyle başlayan tatbikata 16.00-24.00 vardiyasında çalışan maden işçileri katıldı. Yeraltında ve yer üstünde çalışan maden işçileri siren sesleriyle birlikte maden ocaklarını tahliye ederek dışarıya çıktı. OFK olarak isimlendirilen ve son teknoloji ile donatılan gaz maskelerinin de kullanıldığı tatbikatta tam başarı sağlandığı belirtildi. Tatbikata tam kadro katılım sağlanmasından memnuniyet duyduğunu işçilere yaptığı konuşmada belirten Üretim Başmühendisi Melih Özer, “Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi.

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