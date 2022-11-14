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Maden ocağından kaçak kömür çıkaran şüpheliler fotokapana yakalandı

14.11.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi Pamuklu köyünde bulunan bir maden ocağından kaçak kömür çıkartarak satan 2 şüpheli, maden bölgesine yerleştirilen fotokapanla tespit edilip suçüstü yakalandı.

Olay Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesi Pamuklu köyünde bulunan bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneyyurt Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pamuklu köyü Cenne madenler bölgesinden kaçak kömür çıkarılarak satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, kömür çıkarılan bölgeyi fotokapan yerleştirerek incelemeye aldı. Elde edilen fotokapan görüntülerinin incelenmesinin ardından jandarma ekipleri, S.D. ve H.B. isimli şahısları kaçak kömür çıkarırken tespit etti. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından S.D. ve H.B., kömür çıkarırlarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, 350 kilo kömür, 41 adet boş çuval, 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet balta, 2 adet madenci başlığı, 14 metre halat ve 100 metre çuval bağlama ipi ele geçirildi. 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı

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