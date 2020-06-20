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Maden sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.06.2020 12:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karaağıl Köyündeki demir madeni sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı oldu.Karaağıl köyünde faaliyet gösteren demir madeninde öğle arası verilen mola sonrası işçiler maden sahası içinde yeni doğmuş 6 yabani tavşan yavrusu görünce çok şaşırdılar.İşçi Mustafa Korkmaz, maden şantiyesinde verilen yemek molası esnasında anne tavşanın yavrularını doğurduğunu tahmin ettiklerini söyledi.Korkmaz,” Dün öğle arası verilen molanın ardından tesislerdeki makineleri çalıştırdığımız esnada maden sahasından bir yaban tavşanının kaçtığını gördük.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karaağıl Köyündeki demir madeni sahasındaki 6 yabani tavşan yavrusu ilgi odağı oldu.
Karaağıl köyünde faaliyet gösteren demir madeninde öğle arası verilen mola sonrası işçiler maden sahası içinde yeni doğmuş 6 yabani tavşan yavrusu görünce çok şaşırdılar.
İşçi Mustafa Korkmaz, maden şantiyesinde verilen yemek molası esnasında anne tavşanın yavrularını doğurduğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Korkmaz,” Dün öğle arası verilen molanın ardından tesislerdeki makineleri çalıştırdığımız esnada maden sahasından bir yaban tavşanının kaçtığını gördük. Tavşanın kaçtığı yere baktığımızda yeni doğmuş 6 tavşan yavrusu görünce çok şaşırdık. Daha sonra yavruları korumak amacıyla üzerlerini kapatıp, annelerinin yavrularına ulaşıp besleyebilmesi için ön tarafını açık bıraktık. Tavşan yavrularını gözümüz gibi koruyacağız” dedi.

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