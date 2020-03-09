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Maden şehitleri için mevlit okutuldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 09.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Maden şehitleri için mevlit okutuldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu ve Armutçuk İşletme Müesseselerinde, maden ocaklarında meydana gelen grizu facialarında hayatını kaybeden işçiler için mevlit programı düzenlendi.

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Yaşatma Derneği tarafından Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki dernek binasında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Dernek Başkanı Çetin Yiğit, burada yaptığı konuşmada, 3 Mart 1992'de Kozlu'da 263, 7 Mart 1983'te Kandilli'de meydana gelen grizu faciasında 103 maden işçisinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu gelen şehit haberlerine üzüldüklerini belirten Yiğit, "Yürekler yanıyor. Tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, gazilerimize de geçmiş olsun temennisinde bulunuyoruz." dedi.

Yiğit, Soma'da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden maden şehitlerinin yakınlarına kamuda iş istihdamı sağlandığını aktararak bu hakların tüm maden şehitlerinin yakınlarına verilmesi için çeşitli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Mevlit programında ailelerin duygusal anlar yaşadığını dile getiren Yiğit, "11 yaşındaydım maden ocağında babamı kaybettiğimde. Cümleler boğamızda düğümleniyor. Amacımız maden şehitlerinin ailelerini bir araya getirebilmek, onlara elimizden gelen desteği sağlamak, acılarını bir nebze de olsa hafifletebilmek." diye konuştu.

Mevlit okunmasının ardından maden ve tüm şehitler için dua edilen programda, yakınlarını grizu facialarında kaybeden bazı ailelerin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Programa, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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