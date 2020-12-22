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Maden şirketlerinden pandemi hastanesine bir destek daha

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.12.2020 16:16 | Son Güncelleme

Çanakkale Madenciler Derneğinin organizasyonuyla, maden şirketlerinin Pandemi Hastanesine olan destekleri devam ediyor.

Maden şirketlerinden pandemi hastanesine bir destek daha

Çanakkale Madenciler Derneğinin organizasyonuyla, maden şirketlerinin Pandemi Hastanesine olan destekleri devam ediyor. Eti Bakır A.Ş. Çanakkale’de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine 2 adet transport ventilatör cihazı hediye etti. Eti Bakır A.Ş. Halkla İlişkiler sorumlusu Mehmet Naci Tülek, her zaman sağlık camiasının yanında olacaklarını söyledi.
Çanakkale’de pandemi hastalarına hizmet veren ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, yoğun bakım kapasitesini artırmak ve risk altındaki sağlık personelinin virüsten korunmasına yardımcı olmak maksadıyla madencilik firmaları geçen hafta 40 adet elektrikli hava filtreleme solunum cihazlı tulum ile bir yoğun bakım destek ünitesini hastaneye teslim etmişti. Bu desteklerin devamı olarak 2 transport ventilatör cihazı daha temin edilerek hastaneye teslim edildi. Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecinde, kendilerinin de sağlık camiasına destek olmak istediklerini söyleyen Eti Bakır Halkla İlişkiler sorumlusu Mehmet Naci Tülek, “Bu süreçte sağlığın, sağlığa yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu gördük. Şirketlerimizle birlikte, bir nebze olsun yardımcı olmak amacıyla böyle bir organizasyon düşündük. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak değil, yapmamız gereken bir hizmet olarak görüyoruz. Biz başta Üniversite ve Devlet Hastanemiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya, elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz” dedi.
ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muammer Karaayvaz’da yaptıkları desteklerden dolayı firmalara teşekkür etti. Daha sonra ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine Acil Servis’te kullanılacak olan 2 adet transport ventilatör cihazı kurulumu yapılarak teslim edildi.

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