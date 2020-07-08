YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Maden, vatandaşları uyardı

Maden, vatandaşları uyardı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 08.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, açıklamalarda bulunarak vatandaşları banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığı konusunda uyardı.

Maden, vatandaşları uyardı

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, açıklamalarda bulunarak vatandaşları banka kartları ve kredi kartları dolandırıcılığı konusunda uyardı. Banka kartları ve Kredi kartlarının günümüz ticaretinde önemli bir araç olduğunu, kullanırken güvenli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğini Maden “Tüketicinin bilgisi dışında hesabından ve kredi kartından 3. şahıslar tarafından çekilen veya harcanan ücretlerin iade edilmesi için tüketiciler taleplerini önce bankalarına yapılmalıdır. Bankalarda oluşan güvenlik zafiyeti ile tüketicilerin 3d secure şifresini gönderememeleri ve tüketicilerin hesabından para tahsil edilmesi halinde bankalar chargeback kuralları kapsamında gerekli incelemeleri yapmak ve söz konusu işlemin tüketicinin bilgisi dışında yapıldığının tespiti halinde iadelerini gerçekleştirmekle mükelleftirler. Ayrıca bankalar kendisine yapılan ihbar doğrultusunda sahte işleme ilişkin tüm bilgileri uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarına düzenli olarak bildirmekle yükümlüdür. Tüketicilerin haberi olmaksızın hamili oldukları kartlardan yapılan harcamalara ilişkin düzenlemeler 5464 sayılı banka ve kredi kartları kanunu ve uygulama yönetmeliğinde belirlenmiştir. Kart kullanımından doğan sorumluluk, sözleşme imzalandığı ve kartın kullanıcısına verildiği veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, kart sahibine aittir. Kart çıkaran kuruluşlar, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Kartın ya da kart bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde kart hamili, yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline gizliliğinin veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz. Konuya ilişkin olarak verilen Yargıtay kararlarında üçüncü kişi veya kişiler tarafından tüketiciye ait kredi kartının internet yolu ile haksız kullanımından doğan zararın oluşmasında ve artmasında, tarafların kusurunun alanında uzman bilirkişi veya bilirkişi heyeti marifetiyle taraf ve yargı denetimine uygun şekilde belirlenmesi gerektiği yönünde kararlar verildiği görülmektedir. Tüketicilerimizden kredi kartı bilgilerini iyi muhafaza etmelerini, telefonla arayarak bir takım vaatte bulunan ve bankadan aradığını söyleyenlere karşı temkinli olunmalıdır. Özellikle gelen kısa mesaj şifrelerini arayana vermeden önce temkinli olunmalı ve kısa mesaj metin kısmının mutlaka okunması gerekmektedir.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Zonguldak Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:21
Sabah
05:20
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:36
Yatsı
22:26

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Kılıç Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Alaplı Devlet Hastanesi’ne yeni başhekim atandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Alaplı'da Kasapta Ramazan İndirimi

Alaplı'da Kasapta Ramazan İndirimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.