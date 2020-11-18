Madenci kurban kesti

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil eksi 360-eksi 460’taYeni Pano Üretim Ayağında ve Mekanize ayaklarında inceleme yaptı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğü 2’nci, 3’ncü ve 4’ncü kartiyelerinin eksi 360-eksi 460 kodlarında yeni açılan pano ayak üretim ve mekanize ayaklarında kazasız belasız üretim için kurban kesildi.

08-16 vardiyası öncesinde koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler dikkate alınarak düzenlenen törende önce Kuran okunarak dualar edildi. Okunan Kur-an ve duaların ardından Gelik Yeni Kuyu başında madencilerin ve katılımcıların salavat ve duaları eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.

Kurban kesim törenine TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Karadon Müessese Müdürü Fazlı Uncu, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Müessese Müdür Yardımcısı Recep Ayyıldız, TTK Armutçuk Müessese Müdür Yardımcısı Cüneyt Yamudi, Karadaon Müessesesi yöneticileri, GMİS Karadon Şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Kurban Kesim töreninin ardından TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil birlikte ocağa inerek eksi 360-eksi 460 kodlarında yeni açılan pano ayak üretim ve mekanize ayaklarında incelemelerde bulundular.

