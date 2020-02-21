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Madenciler yeni açılan galeride kurban kesti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 21.02.2020 16:23 | Son Güncelleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesinde çalışan maden işçileri kazasız, belasız üretim için Kurban kesti.08-16 vardiyası öncesinde Asma İşletmesi 3.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Asma İşletmesinde çalışan maden işçileri kazasız, belasız üretim için Kurban kesti.
08-16 vardiyası öncesinde Asma İşletmesi 3. Kartiye çalışanları, Çay ayağında yeni açılan kömür galerisinde kazasız belasız üretim için kurban kesti. Kurban kesiminden önce Kur’an-ı Kerim okunması ve yapılan dualar sonrasında törene katılanlara baklava ikram edilmesinin ardından dualar ve salavatlar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirildi.
Kurban kesim törenine; TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Üzülmez Müessese Müdürü Murat Köseoğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Müessese yetkilileri, GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ve Şube Yönetimi, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç ve maden işçileri katıldı.
Kurban kesim töreninin ardından, 20 yıl sadece Pano ayak üretim işçisi olarak çalışan ve emekli olan Ahmet Keskin’e TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu bir teşekkür plaketi verdi. Eroğlu, “20 yıl sadece üretim işçisi olarak çalışan ve bugün itibarı ile emekli olan arkadaşımıza emeklilik yaşamında mutluluk diliyorum” dedi.

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