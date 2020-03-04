YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyor

Madımak lokumu ve baklavası damak çatlatıyor

SİVAS HABERLERİ  | 04.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Sivas yöresine özgü daha çok yemeği ile bilinen madımak otundan yapılan baklava ve lokum, damaklarda eşsiz lezzet bırakıyor - Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker: - "Madımak baklavasını Sivas'ta ilk kez yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çok güzel bir ürün ortaya çıkarttılar, tadı da gayet güzel"

SİVAS (AA) - Sivas'ta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında açılan kursta madımak otundan lokum ve baklava üretildi.

Sivas'ta oyunlara, türkülere, manilere konu olan, yörenin kültüründe önemli yer tutan madımaktan yapılan lokum ve baklava tadanların damağında eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Mutfak Atölyesi" adlı proje kapsamında Sivas'ın kültüründe önemli bir yeri olan madımağın çeşitli yiyeceklerini yaptıklarını söyledi.

Madımağın 180 çeşit yemeğinin olduğunu belirten Baker, "Madımak güçlü bir antioksidandır, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir ve kan şekerini düzenler." dedi.

Vatandaşların madımağı mart ve nisan aylarında topladıklarını dile getiren Baker, "Vatandaşlarımızdan madımağın sadece yemeğini değil, lokumunu, baklavasını ve diğer çeşitli yiyeceklerini de yaparak çocuklarına ve ailelerine sunmalarını istiyoruz. Bunun için projemiz kapsamında aşçı öğretmenlerimiz madımaktan çeşitli ürünler yaptı ve kursiyerlerimiz de bunu öğrendiler." ifadelerini kullandı.

Baker, madımak lokumunun daha önce yapıldığını dile getirirken, "Madımak baklavasını Sivas'ta ilk kez yapıyoruz. Öğretmenlerimiz çok güzel bir ürün ortaya çıkarttılar, tadı da gayet güzel. Bunu özellikle öğrenmek isteyenler olursa 'Sağlıklı Mutfak Atölyesi' projemize katılabilirler." diye konuştu.

Usta öğretici Leyla Susamış ise madımağın çok faydalı bir bitki olduğuna vurgu yaparak, "Sivas halkına daha yararlı olması için lokumunu, şerbetini, baklavasını, yemeğini, kavurmasını ve mantısını yaptık. Çok rağbet gördü ve çok güzel oldu." bilgisini paylaştı.

Aşçı eğitmeni Sema Geçgel de Sivas yöresine ait madımağı ana yemek olarak çalıştıklarını söyledi.

Yemek haricinde farklı bir lezzet ortaya çıkartmak için madımak baklavası yaptıklarını dile getiren Geçgel, "Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yeni nesle farklı yöntemde bir şeyler öğrettiğimiz için çok mutluyuz. Madımağın lokumu oluyor neden baklavası olmasın diye düşündük. Püre haline getirerek hamurumuzda madımak kullandık. Açarak baklava şekline dönüştürdük, farklılık yaratmak istedik." değerlendirmesini yaptı.

- Madımak bitkisi

İlkbaharda kırlardan toplanan madımak bitkisi Sivas yöresinin kültüründe önemli bir yer tutuyor.

Türkiye'nin birçok ilinde yetişen madımağın yemeği ve çorbası yapılıyor. İlkbaharın gelmesiyle yöresel kıyafetlerle toplu halde kırsal alanlara madımak toplamaya giden kadınlar, türküler ve maniler eşliğinde hem baharın tadını çıkarıyor hem de sofralarına girecek aşı elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

''Madımak oylum oylum/Geliyor civan boylum/Civan boylum gelirse/Şen olur benim gönlüm'' dizeleriyle başlayan Sivas türküsüne de konu olan madımak, daha çok Sivas ve çevresinde biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi
Anahtar Kelimeler:
madımak baklavası Sivas

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Sivas Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:53
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:34
Yatsı
19:51

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Emre Eczanesi
Merkez
Koçak Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Sivas'ta eğitime kar engeli

Sivas'ta eğitime kar engeli

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.