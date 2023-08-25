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Maganda kurbanı Merve, son nefesini komşusunun kollarında verdi

25.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de akraba iki genç arasında kız meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar’ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Maganda kurbanı Merve, son nefesini komşusunun kollarında verdi

Merve’nin, alışveriş için gelen komşusunun kollarında can verdiği görüntüler yürekleri parçaladı.

20 Ağustos’ta Pamukkale ilçesine bağlı Kayıhan Mahallesi’nde meydana gelen olayda; aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıkan Hasan S. (25) ile akrabası Yusuf S. (26) parkla buluşma kararı aldı. Görüşmeye kız arkadaşı Buse K. ve 5 arkadaşıyla bilirlikte gelen Yusuf S.’yi gören Hasan S., elindeki bıçakla Yusuf S.’yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak meydandaki bir markete sığındı. Hasan S.’yi markete kadar takip ederek darp eden grup dışarı çıktıktan saniyeler sonra, kız arkadaşı Buse K.’nın araçtan getirdiği pompalı tüfeği eline alan Yusuf S. markete yöneldi. Dışardan markete doğru bir el ateş eden Yusuf S.’nin silahından çıkan saçmalar, çeyiz parası biriktirmek için eniştesinin marketinde çalışan Merve Acar’ın (25) göğsüne isabet etti. Akrabasının yaşadığı gören Yusuf S.’nin tekrar ateş etmesiyle vurulan Hasan S., marketin içerisine yığıldı. Ağır yaralanan Hasan S. tedavi altına alınırken, Merve Acar ise hayatını kaybetti. Acar, son yolculuğuna tabutunun üzerine örtülen beyaz gelinlik ve kırmızı duvak ile uğurlandı.

SON NEFESİNİ KOMŞUSUNUN KOLLARINDA VERDİ

Akraba iki genç arasında çıkan silahlı kavgaya engel olmak isterken öldürülen Merve Acar’ın vurulduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Hasan S.’nin markete sığınıp gizlenmeye çalıştığı, Yusuf S. ve arkadaşlarının onu market içerisine kadar takip ettiği anlar yer aldı. Kavgayı engellemeye çalışan Merve Acar’ın, grubun dışarıya çıkmasının ardından kapıya yöneldiği, bu esnada pompalı tüfekle geri dönen Yusuf S.’nin açtığı ilk ateşle göğsünden vurulması saniye saniye kayıtlara yansıdı. Vurulduktan sonra birkaç adım daha atabilen Merve, olay esnasında alışveriş için markette bulunan komşusunun kucağına düştü.

Akrabasını sağ gören Yusuf S.’nin, marketin girişinde ikinci defa ateş etmesi ile bu kez saçmalardan kaçamayan Hasan S., üzerine düştüğü rafla birlikte yere yığıldı. Hasan S.’nin telefonla yardım istediği, marketin içerisini kontrol eden grubun ise silah sesleri üzerine yardıma koşan vatandaşları görünce kaçtığı anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Ambulansa alınarak hayata döndürülmeye çalışan suçsuz Merve Acar’ın, son nefesini komşusunun kollarında verdiği görüntüler yürekleri dağladı.

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