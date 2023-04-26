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Magandalar bilim ve enerji parkını kesici aletlerle talan etti

26.04.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde Türkiye’de 3’üncü olarak yapılan Bilim ve Enerji Parkı’na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Kozan Belediyesi ve Enerji Sa iş birliğiyle inşa edilen Türkiye’de 3’üncü olacak olan yakın tarihte açılışı planlanan Bilim ve Enerji Parkı’nda bulunan oyun aletleri dün gece kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından zarar verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı yazılı açıklamada, Bilim ve Enerji Parkı’nın geleceğe yönelik bir proje olduğunu belirterek, zarar veren kişi veya kişileri şiddetle kınadı. Özgan, "Bilim ve Enerji Parkı, çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla inşa edildi. Bu tür saldırılar, toplumumuzun geleceğine yapılmış bir haksızlık ve zarardır. Bu oyun parkı, bizlerin ortak emeği ve geleceğimize yatırımıdır. Buna saygısızlık yaparak, geleceğimize zarar verenler, bu toplumun tüm fertleri tarafından şiddetle kınanacaktır" dedi.

Parkta incelemelerde bulunan Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ise “Parktaki tüm aletler kesilmiş zarar verilmiş durumda. Bu oyun aletleri eğitim için kurulmuştu. Burada kilitli alanda duruyordu ve kaynak yerinden kırılmış. Burası bin bir emekle yapılıyor. Bunu gönce üzülüyoruz hangi mantıkla zarar veriliyor anlamakta güçlük çekiyoruz. Burada Türkiye’de 3 parkta olan bilim aletleri var. Çocukların burada kendini geliştireceği bir parktı. Devletin parkına bu şekilde zarar verilmesi çok üzücü” diye konuştu.

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