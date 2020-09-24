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Magandalar geçen hafta hizmete giren akıllı bisikletlere saldırdı

ÇORUM HABERLERİ  | 24.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta hizmete sunulan Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması (ÇORBİS), Çorum halkı tarafından büyük beğeni topladı.

Çorum Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta hizmete sunulan Çorum Akıllı Bisiklet Uygulaması (ÇORBİS), Çorum halkı tarafından büyük beğeni topladı. Genç-yaşlı, kadın-erkek herkes bisikletlere yoğun ilgi gösterirken, bazı kendini bilmezler ise böylesine güzel bir projeye zarar vermekten geri durmuyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, sağlıklı bir yaşam ve şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik hizmete sunulan projeye zarar verenleri bir türlü anlayamadıklarını söyledi. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının bulunduğu kamu malına verilen zararın yine Çorumlu vatandaşların cebinden çıktığının altını çizen Lemzi Çöplü, “Belediye Başkanımızın seçim taahhütleri arasında yer alan ÇORBİS projemiz hizmete sunulduğu ilk günden beri hemşehrilerimizin beğenisini kazandı. Genç yaşlı, kadın erkek her yaştan hemşehrimiz bisikletleri büyük bir memnuniyetle kullanmaktadırlar. Bir haftada abone sayısı 3 bin 681’e ulaştı.” dedi.
Tüm Çorum halkının cebinden çıkan paralarla yapılan bu hizmete daha bir hafta bile geçmeden binlerce liralık zarar veren magandaları güvenlik kameralarının tespit ettiğini ve bu magandalarla ilgili hukuki süreci başlattıklarını ifade eden Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi olarak kırılan bisikletleri, zorla yerinden sökülen bisiklet duraklarını, pedalları, dijital ekranları en yenileriyle değiştireceğiz. Hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamamaları, onlara kesintisiz hizmet vermek için kırılan ve yerinden kopartılan malzemeleri en kısa zamanda tamir ederek yerlerine monte edeceğiz. Lakin, bu görüntüler Çorum’a ve Çorum halkına yakışmıyor.” dedi.
Lemzi Çöplü, ÇORBİS duraklarında güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde olduğunu hatırlatarak magandaların yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını sözlerine ekledi.

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