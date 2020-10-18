"Mağara cami" tescil yolunda

MARDİN (AA) - HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Midyat ilçesinde Anadolu'nun en eski mağara camilerinden biri olarak bilinen Sarıkaya Camisi'nin tescili için çalışma başlatıldı.

Sarıkaya Mahallesi'nde kaya oyularak 650'li yıllarda yapıldığı değerlendirilen, bazı duvar ve kolonlarında görülen ancak tam okunamayan kitabelerin yer aldığı caminin restore edilen kitabesinde Abdurrahman Bin Haddad tarafından 1199 yıl önce yapılan restorasyon ile genişletildiği bilgisi yer alıyor.

Biri aktif iki mihrabı bulunan tarihi caminin tescil edilmesi için İl Kültür ve Turizm ile Mardin Müzesi müdürlükleri tarafından çalışma yürütülüyor.

- "Tescil tamamladıktan sonra restorasyon yapılacak"

Mardin Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, Anadolu'nun bilinen en eski camilerinden biri olan Sarıkaya Camisi'nin tescil edilmesini istediklerini söyledi.

Camide bulunan kitabelerden birinde hicri 821 yazılı olduğunu dile getiren Tarkan, "Ancak buna yapı kitabesi diyemiyoruz. Çünkü yapıda daha eski kitabeler de bulunuyor. Muhtemelen bu, onarım, genişletme kitabesi olarak yazılmış. Kitabe kelime-i tevhid ile başlıyor, sonrasında Abdurrahman Bin Haddad tarafından bu mekanın genişletildiği yer alıyor." dedi.