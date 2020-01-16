YURTHABER
  4. Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest

Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest

SAMSUN HABERLERİ  | 16.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki 1 kozmetik ile 2 giyim mağazasında meydana geldi.

Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar serbest

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki 1 kozmetik ile 2 giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen N.K. (42) ve N.D. (30) adlı kadınlar güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadınlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
Deneyimlerini paylaştılarDeneyimlerini paylaştılar
Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesiÇarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:21
Sabah
07:51
Öğle
12:49
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
19:02

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Canik Eczanesi
Ilkadim
Çapa Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Vitamin Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Memurlar bordro yakıp ısındı

Memurlar bordro yakıp ısındı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

Samsun'da cinsel istismar zanlısı tutuklandı

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Türk Telekom CEO’su Bozkurt: Hedefimiz dünyayı konuşturan Türk olmak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.