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  4. Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 16.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki 1 kozmetik ile 2 giyim mağazasında meydana geldi.

Mağazalardan hırsızlık yapan kadınlar yakalandı

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki 1 kozmetik ile 2 giyim mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen N.K. (42) ve N.D. (30) adlı kadınlar güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkan polis tarafından yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 kadın bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Ilkadim
Çapa Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Vitamin Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Kurupelit
Derecik Eczanesi
Derecik
Saral Eczanesi
Tekkekoy
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