1 Haziran reyting sonuçları: Daha 17 sıralaması merak edildi

Televizyon dünyasında reyting savaşları devam ediyor. Dün gece izleyicilerin dikkatini çeken programlar belirlendi. Sahnedeki en büyük yıldız "Teskilat" dizisi oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan bu yapım, etkileyici hikayesiyle akşamın galibi olarak öne çıktı.
İkinci sırada TV8’in popüler reality yarışması "Survivor" yer aldı. Yarışmacıların mücadelesi ile performansları büyük ilgi çekti. Program, her zaman olduğu gibi yine merakla izlendi.
Kanal D ekranlarının yeni komedi dizisi "Daha 17" ise üçüncü sırayı aldı. Eğlenceli kurgusu izleyicilerin beğenisini kazandı. Hikayesi ile izleyicileri gülümsetmeyi başardı.
Show TV’nin "Atla Gel Saban (T.S)" programı dördüncü sırada yer aldı. Eğlenceli formatı izleyicileri güldürdü. İlginç konuklarıyla keyifli bir akşam sundu.
Beşinci sırada "Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu" programı var. Program, öne çıkan haberleri izleyiciye aktardı. İzleyicinin ilgisini çekmeyi başardı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|TESKILAT
|TRT 1
|21:00:05
|23:45:13
|2
|SURVIVOR
|TV8
|20:45:59
|24:22:25
|3
|DAHA 17
|KANAL D
|19:59:31
|22:36:36
|4
|ATLA GEL SABAN (T.S)
|SHOW TV
|21:46:05
|23:34:45
|5
|OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU
|NOW
|19:00:08
|20:00:05
|6
|GELIN
|KANAL 7
|19:39:56
|21:16:42
|7
|TESKILAT (OZET)
|TRT 1
|19:59:24
|21:00:05
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:24
|19:59:52
|9
|KAPICILAR KRALI (T.S)
|SHOW TV
|20:00:03
|21:45:48
|10
|KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL
|ATV
|19:59:27
|24:01:37
Kaynak: TİAK
