Galatasaray'da Victor Osimhen'den ayrılık iddialarına yanıt geldi!

Nijerya Milli Takım teknik direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer almayan Osimhen için ayrılık iddiasını ortaya atarken, konuya dair golcü oyuncudan resmi açıklama geldi.

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Polonya ve Portekiz ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna Ademola Lookman ve Victor Osimhen'i almadı. Chelle, kulüp değiştirmesini beklediği Osimhen'in transfer görüşmeleri nedeniyle evinde kaldığını resmen duyurmuştu. Konuya dair açıklama yayınlayan Victor Osimhen olanları şu sözlerle dile getirdi...

Victor Osimhen'den açıklama

"Son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlarla ilgili olarak az önce Teknik Direktör Eric Chelle ile telefonda görüştüm.

Ne yazık ki, sözleri bağlamından koparıldı ve gereğinden fazla büyütüldü. Galatasaray'a büyük bir saygısı var, maçlarımızın çoğunu takip ediyor ve asla herhangi bir polemik yaratma niyeti yoktu.

Bu görüşme ve ülkemi her zaman temsil etme fırsatı için minnettarım; kendisiyle çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Kendisi çok saygı duyduğum harika bir teknik direktör ve herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum.

Sürekli desteğiniz için teşekkür ederim.

CHELLE NE DEMİŞTİ?

Eric Chelle şu açıklamayı yapmıştı:

"Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Çünkü Victor Osimhen muhtemelen kulüp değiştirecek. Evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz."

