Sürpriz vedalar gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin beşinci sezon hazırlıkları başlıyor. Sezon bitmeden yeni bölümler için ünlü oyuncu Murat Aygen ile anlaşma sağlanmıştı.
Şu günlerde TRT’nin 15 Temmuz dizisi “Asırlık Gece”de Hakan Fidan’a hayat veren Aygen’in “Kızılcık Şerbeti”ndeki rolüyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Aygen dizide Lider rolüne hayat verecek. Lider’in Kıvılcım’la (Evrim Alasya) yakınlaşacağı ve Hilal’in (Dila Danışman) de abisi olarak seyirci karşısına çıkacağı konuşuluyor.
Dizide İlhami hoca karakterine hayat veren Fatih Gühan ile İlhami’nin babası Ulvi karakterini canlandıran Hamdi Alkan’ın projeye veda edeceği söylentileri gündeme gelmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum