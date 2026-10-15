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13 kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda 13'üncü kez burun ameliyatı olmuştu. Dalkılıç, son operasyonunun ardından ilk kez görüntülendi. Ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

13 kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç'ın son hali ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, mart ayında burnundan 13'üncü kez ameliyat oldu. Dalkılıç geçirdiği ameliyatın ardından, "Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz" demişti.

Murat Dalkılıç son olarak bir davette görüntülendi. Burnundaki tampon dolayısıyla konuşmakta güçlük çeken Dalkılıç'ın görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

13 kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç ın son hali ortaya çıktı 1

"BURUN KEMİKLERİM DIŞARI DOĞRU ÇIKIYORDU"

Dalkılıç, yaşadığı sıkıntılı süreci şu sözlerle özetlemişti: ''Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı.

13 kez burun ameliyatı oldu! Murat Dalkılıç ın son hali ortaya çıktı 2

Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni hayatımdan tamamen çıkardım.''

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Anahtar Kelimeler:
Murat Dalkılıç
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