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14 Ekim Çarşamba reytingleri: Sevdan Bir Ateş mi Yeraltı mı?

15 Ekim'de de reyting yarışı hız kesmeden devam ederken günün kazananı Aston Villa-Fenerbahçe karşılaşması oldu. Show TV’nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı'nın sıralaması da merak edildi.

14 Ekim Çarşamba reytingleri: Sevdan Bir Ateş mi Yeraltı mı?

Televizyon izleyicilerinin tercihlerinin şekillendirdiği reyting tablosunda futbol heyecanı öne çıktı. TRT 1’de ekrana gelen Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 9,52 reyting alarak günün en çok izlenen programı oldu.

14 Ekim Çarşamba reytingleri: Sevdan Bir Ateş mi Yeraltı mı? 1

SEVDAN BİR ATEŞ VE YERALTI'NIN ZİRVE YARIŞI

Dizi rekabetinde Show TV’nin Sevdan Bir Ateş yapımı dikkat çekti. 7,20 reyting ve yüzde 19,82 share elde eden dizi, listenin ikinci sırasına yerleşti.

14 Ekim Çarşamba reytingleri: Sevdan Bir Ateş mi Yeraltı mı? 2

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı ise 6,81 reyting ve yüzde 18,28 share ile üçüncü oldu.

İşte TİAK raporuna göre günün en çok izlenen 10 programı

  1. Aston Villa-Fenerbahçe – TRT 1: 9,52 reyting
  2. Sevdan Bir Ateş – Show TV: 7,20 reyting
  3. Yeraltı – NOW: 6,81 reyting
  4. Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV: 5,11 reyting
  5. Yeraltı (Özet) – NOW: 4,86 reyting
  6. Esra Erol’da – ATV: 4,43 reyting
  7. Sevdan Bir Ateş (Özet) – Show TV: 4,32 reyting
  8. Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber – NOW: 3,82 reyting
  9. Show Ana Haber – Show TV: 3,21 reyting
  10. ATV Ana Haber – ATV: 3,14 reyting

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reyting Sevdan Bir Ateş dizisi
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