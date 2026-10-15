14 Ekim Çarşamba reytingleri: Sevdan Bir Ateş mi Yeraltı mı?

Televizyon izleyicilerinin tercihlerinin şekillendirdiği reyting tablosunda futbol heyecanı öne çıktı. TRT 1’de ekrana gelen Aston Villa-Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 9,52 reyting alarak günün en çok izlenen programı oldu.

SEVDAN BİR ATEŞ VE YERALTI'NIN ZİRVE YARIŞI

Dizi rekabetinde Show TV’nin Sevdan Bir Ateş yapımı dikkat çekti. 7,20 reyting ve yüzde 19,82 share elde eden dizi, listenin ikinci sırasına yerleşti.

NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı ise 6,81 reyting ve yüzde 18,28 share ile üçüncü oldu.

İşte TİAK raporuna göre günün en çok izlenen 10 programı