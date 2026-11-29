Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, Premier Lig'in 12. haftasında Selhurst Park'ta konuk olduğu Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti. Konuk ekip, 38. dakikada Oli McBurnie, 48. dakikada Sorba Thomas ve 80. dakikada Regan Slater'ın golleriyle üstünlüğünü kurarken; Crystal Palace'ın 90. dakikada Jorgen Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton ile bulduğu goller puan için yeterli olmadı.

MCBURNIE PERDEYİ AÇTI, SLATER FARKI ÜÇE ÇIKARDI

Karşılaşmada ilk tehlikeli atağı ev sahibi Crystal Palace geliştirdi. 13. dakikada Jefferson Lerma'nın uzun taç atışı sonrasında Dwight McNeil'in vuruşunda top üst direkten döndü. 22. dakikada ise kaleci Dean Henderson, Oli McBurnie'nin şutunu ayaklarıyla çelerken, dönen topta Mohamed Belloumi'nin vuruşunu Tyrick Mitchell önledi.

Hull City, 38. dakikada Regan Slater'ın kullandığı köşe vuruşunda Oli McBurnie'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti ve VAR incelemesinin ardından geçerli sayılan golle soyunma odasına üstün gitti. 48. dakikada Sorba Thomas, sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği vuruşla farkı ikiye taşırken, Crystal Palace'ın pozisyon öncesinde Óscar Mingueza'ya faul yapıldığı itirazı sonucu değiştirmedi. 80. dakikada McBurnie'nin pasında ceza sahası çizgisi civarından sağ alt köşeye isabetli bir vuruş yapan Slater, skoru 3-0'a getirdi.

SON ANLARDA GELEN GOLLER YETMEDİ

Maçın uzatma bölümünde baskısını artıran Crystal Palace, 90. dakikada Jorgen Larsen ve 90+5. dakikada Adam Wharton ile iki gol bularak farkı bire indirse de sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

PUAN DURUMU VE DEPLASMAN HASRETİNİN SONU

Bu sonuçla Hull City, 17 puana ulaşarak 9. sıraya yükseldi; Crystal Palace ise 7 puanda kalarak 20. sırada yer aldı. Brentford ve Ipswich Town beraberliklerinin ardından Arsenal'e 1-0 kaybeden Sergej Jakirovic'in öğrencileri, Brighton ve Crystal Palace galibiyetleriyle üst üste ikinci kez kazandı. Son beş lig maçında 8 puan toplayan Hull City, dış sahadaki beş maçlık galibiyet hasretini de noktaladı.

Ligin 13. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.30'da Hull City sahasında Nottingham Forest'ı konuk edecek, Crystal Palace ise Chelsea deplasmanına gidecek.