14 Mart Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 14 mart 2026 cumartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

14 Mart 2026 cumartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:25 Vefa Sultan
  • 01:25 - 02:20 Gönül Dağı
  • 02:20 - 04:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 04:20 - 05:50 Sahur Bereketi
  • 05:50 - 06:45 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
  • 06:45 - 09:40 Kalk Gidelim
  • 09:40 - 10:10 Kur'an'ın Mesajı
  • 10:10 - 11:30 Kod Adı Kırlangıç
  • 11:30 - 12:15 Selam
  • 12:15 - 15:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 17:45 - 19:30 Ramazan Sevinci
  • 19:30 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Eşref Rüya
  • 02:00 - 04:15 Arka Sokaklar
  • 04:15 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...
  • 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
  • 13:45 - 15:45 Uzak Şehir
  • 15:45 - 18:00 Eşref Rüya
  • 18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Bekir Köse ile Ramazan...
  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Bahar
  • 08:00 - 10:00 7 Evlat İki Damat
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Şükran Kaymak'la Ramazan...
  • 14:45 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Hareket Sekiz
  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:00 Sefirin Kızı
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 14:00 Erkenci Kuş
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 16:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
  • 16:30 - 19:00 Sevdiğim Sensin
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:15 Boneyard

ATV Yayın Akışı

  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 03:45 - 06:20 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
  • 06:20 - 07:30 Zembilli
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:00 Görevimiz Tatil
  • 12:00 - 14:45 Kuruluş Orhan
  • 14:45 - 17:45 Aynı Yağmur Altında
  • 17:45 - 19:40 Nihat Hatipoğlu ile İftar
  • 19:40 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:00 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 04:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 04:00 - 06:30 Caner Taslaman ile...
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 20:00 Survivor Panorama

