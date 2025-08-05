16 bin TL'lik borcunu isteyince gündem olmuştu! Bülent Ersoy kızdı: Ben hiç ekonomik yaşamadım

Türk Sanat Müziği’nin “Diva”sı Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla verdiği 16 bin TL’lik borcu tüm takipçilerine duyurarak geri istemişti. Mal varlığıyla gündem olan Diva bu paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

Bülent Ersoy geçtiğimiz gün ise Antalya’daki lüks villasında döner keyfi yapmıştı. Sanatçı, Ankara’dan özel dönerci getirtip havuz başına masa kurdurmuştu.

Ersoy geçtiğimiz gün ise trafikte görüntülendi. Hakkında 'Ekonomik araçla dolaşıyor' haberleri çıkınca Diva kızdı.

"EKONOMİK SIKINTI YAŞAMADIM"

"Ayyy benim çok kıymetli, pek muhterem basın mensubu arkadaşlarım… Dünkü gazetelerde ve bazı sosyal medya platformlarında hakkımda çıkan haberlerle gerçekten beni gülmekten öldürdünüz vallahi!" diyen Diva şunları yazdı:

"Çünkü “ekonomi” kelimesiyle ben, bu dünyada asla yan yana gelemeyiz. Kuzey ve Güney Kutbu kadar uzak kavramlar bunlar! Hakkımda yapılan bu yakıştırmalar tamamen gerçek dışı. Çünkü hayatımın hiçbir döneminde ekonomik sıkıntı yaşamadım. Ayrıca yazılarınızda bahsettiğiniz o araç da bana ait değil. O araba, saç tasarımcım, makyözüm ve genel sahne koordinatörüm olan sevgili Paris Mehmet Yiğit’e aittir. Aslında beni iyi tanısaydınız, bunu zaten bilirdiniz. Umarım bu söyledikleriniz bana şaka yapmak amacıyla yazılmıştır…"