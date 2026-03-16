MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

16 Mart Pazartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam televizyon ekranlarında neler var? 16 mart 2026 pazartesi akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik...

Öznur Yaslı İkier

16 Mart 2026 pazartesi akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Vefa Sultan
  • 01:30 - 02:20 Gönül Dağı
  • 02:20 - 04:20 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 07:20 - 08:45 Kalk Gidelim
  • 08:45 - 10:00 Adını Sen Koy
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 15:30 Vefa Sultan
  • 16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:15 San Andreas Fayı
  • 06:30 - 07:00 5N 1K
  • 07:00 - 09:00 İkizler Memo-Can
  • 11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü
  • 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 18:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 19:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:45 - 23:15 Uzak Şehir

SHOW TV Yayın Akışı

  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 08:00 Sandık Kokusu
  • 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:00 Son Hesaplaşma

STAR TV Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
  • 18:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 02:45 A.B.İ.
  • 02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
  • 06:20 - 08:00 Aile Saadeti
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 18:40 Esra Erol'da
  • 19:40 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 12:30 - 16:00 Zahide Yetiş'le Tadımız...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.