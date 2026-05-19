18 Mayıs akşamı reytingleri: Uzak Şehir zirvede, Cennetin Çocukları...

Dün gece televizyon dünyasında önemli bir rekabet yaşandı. Rating verilerine göre izleyicilerin dikkatini en çok çeken program, Kanal D'de yayınlanan "Uzak Şehir" oldu. Dizi, uzun süren yayın süresi boyunca yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Dizi hayranlarının beğenerek takip ettiği sahneler, izleyici kitlesini ekran başına kilitledi.

İkinci sırayı yine Kanal D'den gelen "Uzak Şehir (Özet)" aldı. İzleyiciler, dizinin en kritik anlarını görmek için bu özet programını tercih etti. Kısa sürede popülaritesini artırmayı başardı.

ATV ekranlarında yer alan "Esra Erol'da" ise üçüncü sıraya yerleşti. Program, günün en çok izlenen yapımları arasında dikkat çekti. Gündelik konularla izleyicilerin karşısına çıktı. Özellikle kadın izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Bir diğer ATV programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" gündüz kuşağında öne çıkan bir yapım oldu. Zirveye oynayan bir diğer program olarak sabah saatlerinde izleyicilerle buluştu. Oldukça beğenildi.

TRT 1 kanalında yayınlanan "Cennetin Çocukları" akşam saatlerinde yüksek izlenme oranları elde etti. Ailevi temaları işleyen dizi, izleyici kitlesinin sıcak duygu bağlarını harekete geçirdi.

"Survivor" TV8'de canlı yayında heyecan dolu anlarıyla izleyicilerini ekran başına çekti. Yayın süresinin uzunluğu, programın soluksuz izlenmesine yol açtı.

ATV ana haber bülteni, güncel haberler ve sıcak gelişmelerle izleyicilere ulaştı. Önemli bir izleyici oranı yakaladı. Kanal 7’de yayınlanan "Gelin" programı da ilgi çekmeye devam ediyor.

Günün haber akışını sunan "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ve "Show Ana Haber" izleyicilere günün önemli olaylarını aktardı. Bu iki program, akşam saatlerinde önemli bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:55 24:17:52 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:49 20:59:44 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:11 18:46:09 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:56 5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 21:00:01 23:47:01 6 SURVIVOR TV8 20:54:11 24:22:37 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:51:53 8 GELIN KANAL 7 19:37:01 21:19:18 9 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:01 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:45

Kaynak: TİAK