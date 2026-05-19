Eşref Rüya neden aniden final yaptı? Bölüm başı maliyetleri gündemde

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu Eşref Rüya için aniden final kararı verildi. Final kararının sebebi hakkında iddialar gündemdeyken yüksek prodüksiyon maliyetleri nedeniyle dizinin yayın hayatını sonlandırma kararı aldığı iddia edildi.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, bölüm başı maliyetin 30 milyon TL seviyelerine kadar yükselmesi ve oyuncu ücretlerinin ciddi bir yük oluşturması yapımın sürdürülebilirliğini zorlaştırdı.
Özellikle Demet Özdemir’in bölüm başı yaklaşık 2 milyon TL, Çağatay Ulusoy’un ise 3,5 milyon TL civarında ücret aldığı iddiaları da gündemdeydi.
Ancak hem kanaldan hem de yapım ekibinden bu iddialara dair resmi bir açıklama gelmedi.
