Chelsea'de Xabi Alonso gelir gelmez onu istedi: Galatasaray'dan Victor Osimhen!

Süper Lig’de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Victor Osimhen alarmı çalıyor! İngiliz basını, Maviler’in başına geçen Xabi Alonso’nun Chelsea’de yeni bir gol makinesi yaratmak için Osimhen’i istediğini yazdı.

CHELSEA'NİN YENİ PRENSİ Mİ OLUYOR? XABI ALONSO ÖZELLİKLE İSTİYOR!

İngiliz basınından Team Talk'un patlattığı bomba habere göre; teknik direktörlük koltuğunu önümüzdeki 4 sezon için dünya çapındaki dahi hoca Xabi Alonso'ya emanet eden Chelsea, transfer listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdı.

Bayer Leverkusen'i şampiyon yaparken Victor Boniface ile kurduğu muazzam hücum sisteminin bir benzerini Londra'da inşa etmek isteyen İspanyol teknik adamın, Osimhen transferine onay verdiği ve bu uyumun Premier Lig'i sallayacağına inandığı kaydedildi.

MENAJERLER HAREKETE GEÇTİ: "FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLİYOR"

Haberin detaylarında, 27 yaşındaki Nijeryalı süperstarın temsilcilerinin de boş durmadığı belirtildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde olduğu gibi Avrupa’nın elit kulüplerinden gelen teklifleri masaya yatıran Osimhen’in ekibi, Chelsea ile de çok ciddi bir görüşme gerçekleştirdi. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük hedefler içerisinde olan Galatasaray yönetiminin bu hamle karşısında nasıl bir tavır takınacağı ise merak konusu.

74 MAÇTA 75 GOLE KATKI: BİR REKOR MAKİNESİ...

İki sezon önce Napoli'den 75 milyon Euro gibi tarihi bir bedelle Galatasaray kadrosuna katılan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla kelimenin tam anlamıyla bir efsaneye dönüştü. Cimbom'da geçirdiği 2 sezonda tam 74 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, 59 gol ve 16 asist üreterek tam 75 gole doğrudan katkı sağladı ve üst üste gelen şampiyonlukların baş mimarı oldu.

ASLAN’IN KAPISI 150 MİLYON EURO’DAN AÇILIYOR!

Chelsea ve Xabi Alonso’nun transfer listesinde ilk sıraya yerleşen Victor Osimhen için Galatasaray yönetiminin tavrı netleşti. Sarı-kırmızılı idareciler, geride kalan iki sezonda adeta rekorları altüst eden 27 yaşındaki Nijeryalı süperstarı kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği muazzam performansla değerini katlayan gol makinesi için sarı-kırmızılı kulübün transfer kapısını en az 150 milyon Euro’dan açması bekleniyor. Avrupa devlerinin iştahını kabartan bu astronomik rakam, Osimhen'in dünya futbolundaki elit statüsünü bir kez daha tescillerken, Galatasaray’ın masada ne kadar güçlü bir duruş sergileyeceğinin de açık bir kanıtı oldu.

İSPANYA DEVLERİ DE PEŞİNDE: EL CLASICO TRANSFERE TAŞINDI!

Victor Osimhen için sadece Premier Lig değil, İspanya’nın iki büyük devi de adeta birbirine savaş açmış durumda. Kadrosuna elit bir 9 numara katmayı planlayan dünya devi Real Madrid, Nijeryalı yıldızın durumunu ve menajerlerinin temaslarını çok yakından takip ediyor.

Öte yandan, tecrübeli golcüsü Robert Lewandowski ile yollarını ayıran Barcelona da bu yarışta geri kalmak istemiyor. İçinde bulunduğu mali sıkıntılara rağmen Katalan ekibi, transferi bitirebilmek ve Osimhen'e imza attırabilmek için yaratıcı finansal formüller üzerinde harıl harıl çalışıyor. Görünen o ki, önümüzdeki yaz transfer döneminde Avrupa futbolunda tam anlamıyla bir Osimhen çılgınlığı yaşanacak.