20 günde çekildi, gişeyi altüst etti! Obsession filmi rekor kırıyor

Son dönemin en çok konuşulan korku filmi Obsession, gişede adeta fırtına estiriyor. 26 yaşındaki YouTuber Curry Barker tarafından yalnızca 20 günde çekilen bağımsız yapım, 750 bin dolarlık mütevazı bütçesine rağmen iki haftada 79,7 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek dikkatleri üzerine çekti.

IMDb Pro’nun BoxOfficeMojo verilerine göre film, yapım maliyetinin 100 katından fazla gelir elde ederek son yılların en kârlı filmlerinden biri oldu. Korku türünün önemli isimlerinden ve filmin yürütücü yapımcılarından Jason Blum bile bu başarının “çok nadir görüldüğünü” söyledi.

Blum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Obsession, ikinci hafta sonunda hasılatını yüzde 30 artıran tek geniş çaplı korku filmi oldu. Bu korku türünde yaşanan bir şey değil” ifadelerini kullandı.

OBSESSION KONUSU

Filmin hikâyesi, umutsuz bir romantik olan Bear ile çocukluk arkadaşı Nikki etrafında şekilleniyor. Bear’ın, Nikki’yi kendine aşık etmek için doğaüstü güçlere sahip “One Wish Willow” adlı oyuncağı kullanması ise olayların korkutucu bir hal almasına neden oluyor.

Film ilk kez Eylül 2025’te Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterildi ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Mayıs ayında vizyona girmesiyle birlikte sosyal medyada da gündem olan yapım için izleyiciler, “Son yılların en iyi korku filmi”, “Gerçek anlamda rahatsız edici ama muhteşem” ve “Hereditary’den beri izlediğim en iyi korku filmi olabilir” yorumlarında bulundu.