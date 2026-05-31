Celal Şengör 50 kilo verdi! Fatih Altaylı 'Yeter' diyerek uyardı

Prof. Dr. Celal Şengör Fatih Altaylı'nın konuğu olduğu programda verdiği kilolarla dikkat çekti. Programda Celal Şengör ile Fatih Altaylı arasındaki zayıflama diyaloğu öne çıktı.

CELAL ŞENGÖR NASIL ZAYIFLADI?

Daha önce zayıflama iğnesi kullandığını açıklayan Şengör 50 kilo verdiğini açıkladı.

Fatih Altaylı açılış konuşmasında "Çok sevdiğiniz eski şişman yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın %50'sini kaybettiniz biliyorsunuz değil mi?" dedi. Şengör ise "Evet söyleyip duruyorsun" dedi.

Devamında ise Altaylı, Celal Şengör'ün 50 kilo verdiğini duyunca "Artık yeter" diyerek arkadaşını şöyle uyardı:

"Bir de biliyorsun bu ilaçları uzun vadeli kullanmamak lazım. Bunlar evet obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendileri de ne olursa olsun bazı riskler içeride giderek daha çok anlaşılıyor yavaş yavaş keselim. Ağzımızı tutarak zayıf kalmaya çalışalım."

Celal Şengör ise bunun üzerine zayıflama iğnesini yavaş yavaş kestiğini söyledi.