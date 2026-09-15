MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu: The Pitt şaşırtmadı

Televizyon dünyasının en prestijli gecelerinden 2026 Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Gecenin en çok konuşulan yapımı The Pitt olurken, rekor ödül sayısıyla zirveye yerleşti.

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu: The Pitt şaşırtmadı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen gecede The Pitt yine adından söz ettirdi.

The Pitt dizisindeki performansıyla Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Noah Wyle, eşi Sara Wells ile birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ta düzenlenen 78. Primetime Emmy Ödülleri kapsamındaki Governors Ball etkinliğinde dudak dudağa ödülünü de kutladı.

İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi:

Drama kategorisi

  • En İyi Drama Dizisi: The Pitt
  • En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Noah Wyle – The Pitt
  • En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Rhea Seehorn – Pluribus
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Tom Pelphrey – Task
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Allison Janney – The Diplomat

2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu: The Pitt şaşırtmadı 1

Komedi kategorisi

  • En İyi Komedi Dizisi: Widow’s Bay
  • En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Matthew Rhys – Widow’s Bay
  • En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jean Smart – Hacks
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Stephen Root – Widow’s Bay
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Mini dizi kategorisi

  • En İyi Mini Dizi: DTF St. Louis
  • En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Mathew Rhys – The Beast In Me
  • En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Sally Field – Remarkably Bright Creatures
  • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi): David Harbour – DTF St. Louis
  • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Linda Cardellini – DTF St. Louis
    2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu: The Pitt şaşırtmadı 2

Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri

  • En İyi Animasyon Dizisi: South Park
  • En İyi Belgesel Dizisi: Mr. Scorsese
  • En İyi Varyete Özel Programı: Super Bowl Devre Arası Şovu (Bad Bunny)

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O soruyu duyunca sinirlendi: "Çok saçma bir soru..."O soruyu duyunca sinirlendi: "Çok saçma bir soru..."
Ünlü oyuncu fenomen diziyle döndü! Seyirciden yorum yağdıÜnlü oyuncu fenomen diziyle döndü! Seyirciden yorum yağdı

Anahtar Kelimeler:
Emmy Ödülleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadeleri ortaya çıktı

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

O ülkelerin liderlerinden tarihi imza! Bağımsızlık kararı aldılar

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

Hande Soral okulun ilk gününde gözyaşlarını tutamadı

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

BİM'e Casio saat geliyor! 22-23 Eylül 2026 BİM kataloğu

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.