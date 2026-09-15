2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu: The Pitt şaşırtmadı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen gecede The Pitt yine adından söz ettirdi.

The Pitt dizisindeki performansıyla Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Noah Wyle, eşi Sara Wells ile birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ta düzenlenen 78. Primetime Emmy Ödülleri kapsamındaki Governors Ball etkinliğinde dudak dudağa ödülünü de kutladı.

İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi:

Drama kategorisi

En İyi Drama Dizisi: The Pitt

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Noah Wyle – The Pitt

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Rhea Seehorn – Pluribus

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Tom Pelphrey – Task

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Allison Janney – The Diplomat

Komedi kategorisi

En İyi Komedi Dizisi: Widow’s Bay

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Matthew Rhys – Widow’s Bay

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jean Smart – Hacks

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Stephen Root – Widow’s Bay

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Kate O’Flynn – Widow’s Bay

Mini dizi kategorisi

En İyi Mini Dizi: DTF St. Louis

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Mathew Rhys – The Beast In Me

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Sally Field – Remarkably Bright Creatures

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi): David Harbour – DTF St. Louis

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Linda Cardellini – DTF St. Louis



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