2026 Emmy Ödülleri kazananları belli oldu: The Pitt şaşırtmadı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 78'incisi düzenlenen Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Los Angeles'taki Peacock Theatre'da düzenlenen gecede The Pitt yine adından söz ettirdi.
The Pitt dizisindeki performansıyla Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Noah Wyle, eşi Sara Wells ile birlikte ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles'ta düzenlenen 78. Primetime Emmy Ödülleri kapsamındaki Governors Ball etkinliğinde dudak dudağa ödülünü de kutladı.
İşte Emmy Ödülleri kazananlar tam listesi:
Drama kategorisi
- En İyi Drama Dizisi: The Pitt
- En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Noah Wyle – The Pitt
- En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Rhea Seehorn – Pluribus
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): Tom Pelphrey – Task
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Allison Janney – The Diplomat
Komedi kategorisi
- En İyi Komedi Dizisi: Widow’s Bay
- En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Matthew Rhys – Widow’s Bay
- En İyi Kadın Oyuncu (Komedi): Jean Smart – Hacks
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Stephen Root – Widow’s Bay
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Kate O’Flynn – Widow’s Bay
Mini dizi kategorisi
- En İyi Mini Dizi: DTF St. Louis
- En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi): Mathew Rhys – The Beast In Me
- En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mini Dizi): David Harbour – DTF St. Louis
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Mini Dizi): Linda Cardellini – DTF St. Louis
Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri
- En İyi Animasyon Dizisi: South Park
- En İyi Belgesel Dizisi: Mr. Scorsese
- En İyi Varyete Özel Programı: Super Bowl Devre Arası Şovu (Bad Bunny)
Okuyucu Yorumları 0 yorum