Elçin Sangu o sorudan rahatsız oldu: "Çok saçma bir soru..."

Başrollerini Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı, aile içi gizem ve gerilim dolu yeni Netflix dizisi "Seni Tanıyorum"un resmi fragmanı paylaşıldı. 17 Eylül'de yayınlanacak dizinin ekibi birlikte kutlama yaptı.

Gece sonunda görüntülenen Elçin Sangu muhabirlerin sorularını yanıtlamak istemedi. Aracına gitmek isteyen oyuncuya "Hemen AHBAP'ı soralım" denildi.

Oyuncu bu sorudan rahatsız oldu ve "Çok saçma bir soru hiç gerek yok" dedi.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Elçin Sangu ifadeye çağrılmıştı. Oyuncu ifadesinde "Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm" demişti.