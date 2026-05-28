28 Mayıs Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

28 Mayıs perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:20 - 02:30 Elli Kelimelik Mektuplar
- 02:30 - 05:15 Benim Adım Melek
- 05:15 - 06:10 Turgay Başyayla ile...
- 06:10 - 09:00 Balkan Ninnisi
- 09:00 - 10:30 Tay 2
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:00 Seksenler
- 14:00 - 17:45 Benim Adım Melek
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 23:00 Gönül Dağı Kurban
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Beyaz'la Joker
- 02:30 - 04:30 Gelinim Mutfakta
- 04:30 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 09:00 Yabancı Damat
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Aşk-ı Memnu
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Bir Bayram Hikayesi
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 02:45 Baba Bizi Eversene
- 02:45 - 06:00 Kayıp İnci
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:30 Bahar
- 10:30 - 12:30 Hayat Bayram Olsa
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Organize İşler 2: Sazan...
STAR TV Yayın Akışı
- 00:45 - 02:30 Aramızda Kalsın
- 02:30 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:30 İstanbullu Gelin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Aramızda Kalsın
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:00 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 00:50 - 02:50 Çakallarla Dans 4
- 02:50 - 05:30 Ateş Kuşları
- 05:30 - 08:00 Bir Gece Masalı
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 A.B.İ.
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 06:00 Oynat Bakalım
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor Ekstra
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
