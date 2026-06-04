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3 Haziran akşamı en çok ne izlendi? Eşref Rüya zirvede

3 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı nefes kesti. Günün en çok izlenen yapımları belli olurken, güçlü rakiplerini geride bırakan Eşref Rüya geceyi zirvede tamamladı.

3 Haziran akşamı en çok ne izlendi? Eşref Rüya zirvede

Dün gece televizyon dünyasında ilgi çekici bir yarış yaşandı. Reyting sıralamaları, izleyicilerin tercihlerine ışık tutuyor. İşte dünün reyting listesinde öne çıkan programlar...

Kanal D'nin "Eşref Rüya" adlı yapımı, izleyicilerden aldığı güçlü reytinglerle dikkat çekti. Dizi, akşam saatlerinde yayınlandı. Başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü. İkincilik koltuğu ise TV8’in "Survivor" programına ait. Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Program, izleyicilerinin ilgisini korumayı başarıyor.

3 Haziran akşamı en çok ne izlendi? Eşref Rüya zirvede 1

ATV’den "Müge Anlı ile Tatlı Sert" ise yüksek izlenme oranları elde etti. Program sabah saatlerinde ekranlarda yer aldı. Gündemi belirleyen konularla izleyici ilgisini çekti. "Esra Erol'da" programı da akşam saatlerinde ATV ekranlarında gösterildi. Bu yapım da dikkatleri üzerine topladı.

"Kuruluş Osman", ATV’de yayınlandığında büyük ilgi gördü. Bu yapım da reyting listesinde üst sıralarda yer aldı. Kanal D'nin "Eşref Ruya" özet bölümü, dikkat çeken bir diğer yapım olarak izleyicilerin karşısına çıktı. ATV’nin ana haber bülteni, günün önemli gelişmelerini aktardı.

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Show TV’nin ana haberi, günün öne çıkan olaylarını sundu. NOW’un "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" programı, başarılı haber sunumuyla takdir topladı. TRT 1’in "Tasaçak Bu Deniz" adlı yapımı, akşam saatlerinde izleyicilerin beğenisini kazandı. Bu yapım reyting listesine sağlam bir giriş yaptı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESREF RUYA KANAL D 20:22:41 24:18:32
2 SURVIVOR TV8 20:43:46 24:27:15
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:11 12:59:54
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:51 18:46:30
5 KURULUS ORHAN ATV 20:45:21 24:17:54
6 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:46 20:22:30
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:51:13
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:32 19:59:56
9 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:53
10 TASACAK BU DENIZ (TKR) TRT 1 19:58:30 23:09:55

Kaynak: TİAK

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