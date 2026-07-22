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Doğanın Kanunu 7. bölümde ne olacak? Fragman yayınlandı

22 Temmuz Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan Doğanın Kanunu 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Doğanın Kanunu 7. bölüm 3. fragmanda Doğa ve Yaman tehlikede...

Doğanın Kanunu 7. bölümde ne olacak? Fragman yayınlandı

Doğanın Kanunu dizisinden yeni bir tanıtım yayınlandı. 7. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek olan yaz dizisi Doğanın Kanunu'ndan heyecan yine dorukta.

Doğanın Kanunu 7. bölümde ne olacak? Fragman yayınlandı 1

Gizlediği geçmişinin ortaya çıkmasıyla büyük bir şok yaşayan Yaman, Doğa ile profesyonel ve mesafeli kalma şartıyla çiftliğe geri döner. Bu sırada çiftliğe gelen ve Doğa’nın ikna ettiği Muzaffer ile Semra adındaki iki yeni müşterinin gizli bir planı vardır. İkili, babalarının mirasının Hulusi Arcalı tarafından gasp edildiğini öne sürerek ondan intikam almak amacıyla çiftliğe sızmıştır.

Perihan ile Hulusi’nin yıllar sonra yeniden alevlenen aşkı dikkat çekerken, çete Doğa’yı bayıltarak kaçırır. Durumu fark eden Yaman, botla denize açılıp yata baskın düzenler. Hulusi’ye fidye mesajının ulaştığı sırada ise Yaman ve Doğa, yatta hayatlarını tehdit eden büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Doğanın Kanunu 7. bölümde ne olacak? Fragman yayınlandı 2

Tanıtımda, Doğa'yı kurtarmak için tekneye giden Yaman'ın oyuncak tabancayı gerçek sanması, ikili arasında iğneleyici olduğu kadar eğlenceli bir diyaloğun fitilini ateşliyor.

İçinde bulundukları tehlikeli duruma rağmen birbirlerine laf yetiştirmekten geri durmayan Doğa ile Yaman'ın o durumun içinden nasıl çıkacağı sorusu bölüme dair heyecanı ikiye katlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğanın Kanunu dizisi
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