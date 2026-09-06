Mercan Köşk 2. bölüm fragmanı izle! Mercan Köşk ne zaman?

FARO ve Sinehane ortak yapımı, ATV’nin yeni dizisi ‘Mercan Köşk’, ilk bölümüyle dün akşam (5 Eylül Cumartesi) ekran yolculuğuna başladı. Dizinin oyuncuları ve ekibi bu özel geceyi, çekimlerin gerçekleştirildiği Tarsus’ta yaşadı. Kleopatra Meydanı’nda düzenlenen galada ‘Mercan Köşk’ün ilk bölümü Tarsus halkıyla birlikte izlendi.

İki düşman ailenin geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalarını, sırlarını ve tüm engellere rağmen filizlenen imkansız bir aşkı Tarsus’un güçlü atmosferinde ekrana taşıyan ‘Mercan Köşk’ 2. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmanın ardından "Dizi reytingleri artar", "Heyecanlı bitti merak ettirdi", "Bence reytingleri artabilir" yorumları da yapıldı.

MERCAN KÖŞK 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Cemre’nin Asil’in izini sürerek geldiği Mercan Köşk’te öğrendikleri, yeni bölümde dengeleri altüst edecek. “Bana en başından beri yalan söyledin!” diyerek yaşadığı hayal kırıklığıyla Aras’ın karşısına çıkan Cemre gerçeğin peşini bırakmazken, Aras ise ailesini korumak için sakladığı sırrın açığa çıkmasını engellemeye çalışacak.



Asil’in saklı geçmişine dair soru işaretleri çoğalırken, Cemre ve Aras arasındaki gerilim de giderek yükselecek.

"Sen gerçekten evli misin? Yoksa öyle olduğunu mu zannediyorsun?"



2.⁠ ⁠Bölüm Tanıtımı



Mercan Köşk yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv’de! pic.twitter.com/mBRrA8S5ze — Mercan Köşk (@mercankosktv) September 5, 2026

MERCAN KÖŞK HANGİ GÜN?

‘Mercan Köşk’, her Cumartesi saat 20.00’da ATV ekranında olacak.