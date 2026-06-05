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5 Haziran reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin mi Halef mi?

5 Haziran 2026 reyting sonuçları belli oldu. Televizyon ekranlarında kıyasıya rekabet yaşanırken, izleyiciler “Sevdiğim Sensin” ile “Halef” dizilerinden hangisinin zirvede olduğunu merak etti.

5 Haziran reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin mi Halef mi?

Televizyon dünyasında reyting yarışı kızışıyor. Akşam yayınlanan programlar arasında izleyicilerin en çok tercih ettikleri yapımlar belirlendi. İşte dünkü reyting sıralaması.

"Sevdigim Sensin", Star TV'de yayınlandığı saat boyunca dikkat çekti. İzleyicilerin yoğun ilgisini topladı. Bu dizi, akşam saatlerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Duygusal dramasıyla büyük beğeni kazanıyor.

İkinci sırada "Halef Köklerin Çağrısı" bulunuyor. NOW kanalında yayınlanan bu yapım, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sundu. Geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. İzleyicilerin ilgisini çekmek için etkileyici unsurlar barındırıyor.

Üçüncü sırayı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" aldı. ATV'de yayınlanan program, gerçek hikayelerle dolu. Toplumun ilgisini çeken tartışma konularını ortaya koyuyor. Program, izlenme oranlarında da dikkat çekici bir yükseliş gösterdi.

Bir başka başarılı yapım "Sevdigim Sensin (Özet)" oldu. Diziye daha önce aşina olmayanlar için iyi bir başlangıç sundu. Star TV ile elde ettiği izlenmelerle dikkat çekti.

"Esra Erol'da", ATV'de yayınlandığı saatte ilgi çekici konular içerdi. Beklentilerin üzerine çıkarak izleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı. Program, izleyicilerine keyifli zaman geçirdi.

"Survivor", TV8 ekranlarında heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmanın sürükleyiciliği, izleyici sayısını artırdı. Kendine sağlam bir kitle oluşturmayı başardı.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 SEVDIGIM SENSIN STAR TV 21:00:21 24:15:58
2 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:54:11 24:18:06
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 12:59:55
4 SEVDIGIM SENSIN (OZET) STAR TV 20:00:26 21:00:21
5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:15 18:46:17
6 SURVIVOR TV8 20:17:15 24:21:53
7 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 19:59:44 20:54:06
8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:39
9 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:52:31
10 VAR MISIN YOK MUSUN ATV 20:30:55 22:52:50

Kaynak: TİAK

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