54 kilo olan Elif Buse Doğan'ın beslenme sırrı! "Tek öğün besleniyorum"

Şarkıları ve güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Elif Buse Doğan, katıldığı bir programda fit fiziğiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. Özellikle "Samsak Döveci" şarkısıyla hafızalarda yer eden 31 yaşındaki şarkıcı, zayıf kalmanın sırrını ve kilosunu paylaştı.

Elif Buse Doğan, günlük beslenme düzeni hakkında şunları söyledi:

"Tek öğün besleniyorum ve spor yapıyorum. Aslında çok acıkıyorum ama sürekli geçiştiriyorum. Saat 2-3 gibi yemek yiyorum."

Meyve tüketmeyi tercih ettiğini belirten Doğan, "İstediğim her şeyi yiyorum, bu benim bünyem için doğru olan. Sporla birleştiriyorum" dedi.

Doğan, kilosu hakkında da konuştu ve 1.74 boyunda olduğunu, 54 kilo olduğunu belirtti. Doktor kontrolünde beslenmesine dikkat ettiğini söyleyen şarkıcı, sağlıklı bir yaşam için spor ve dengeli beslenmeye önem verdiğini vurguladı.

CİLT BAKIMINI AKSATMIYOR

Cilt bakımının kendisi için çok önemli olduğunu belirten Elif Buse Doğan, "Makyaj öncesi kesinlikle bir maske yapıyorum, ayda iki kere cilt bakımına gidiyorum." diyerek cilt bakımına olan özenini paylaştı.

Ayrıca, "Cilt çok kuruyor, makyaj benim cildime hiç iyi gelmiyor. Çok minik dudak dolgusu var." diyerek güzellik sırlarından bahsetti.