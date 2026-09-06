6 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, "Bugün TV'de ne var?" ve "Bu akşam hangi diziler var?" sorularının yanıtını araştırıyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW TV ve TV8 ekranlarında birbirinden iddialı diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte akşam kuşağında kaçırmak istemeyeceğiniz yapımlar ve 6 Eylül Pazar 2026 TV yayın akışının tüm detayları.

TRT 1 Yayın Akışı

00:25 - 00:40 Pelin Çift İle Gündem...

00:40 - 03:35 Gönül Dağı

03:35 - 05:05 Taşacak Bu Deniz

05:05 - 06:00 Turgay Başyayla ile...

06:00 - 08:50 Kalk Gidelim

08:50 - 11:45 Diriliş Ertuğrul

11:45 - 12:30 Enine Boyuna

12:30 - 14:30 Türkiye - Avustralya

14:30 - 15:40 Kod Adı Kırlangıç

15:40 - 19:00 Gönül Dağı

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 - 22:40 Karayip Korsanları:...

00:00 - 02:25 Karayip Korsanları:...

KANAL D Yayın Akışı

02:15 - 04:15 Aşk Şarkısı

04:15 - 05:15 Müzik Arası

05:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk

07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 12:45 Magazin D Pazar

12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi

13:45 - 16:30 Daha 17

16:30 - 19:00 Mirasyedi

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

NOW Yayın Akışı

01:30 - 03:15 Çakallarla Dans 7

03:15 - 05:00 İnadına Aşk

05:00 - 06:15 Yasak Elma

06:15 - 08:30 Şahane Hayatım

08:30 - 10:00 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 - 12:00 Kirli Sepeti

12:00 - 14:45 Şevkat Yerimdar

14:45 - 16:30 Ben Leman

16:30 - 19:00 Karagül

19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 21:45 Bekçiler Kralı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:45 Maksimum Tehlike

01:45 - 03:15 Gülen Adam

03:15 - 06:00 Keloğlan ile Cankız

06:00 - 08:00 Siyah Kalp

08:00 - 10:00 Yayla Kızı

10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi

13:00 - 16:45 Muhtemel Aşk

16:45 - 18:25 Nereden Çıktı Bu Velet

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 21:45 Tokatçı

STAR TV Yayın Akışı

01:00 - 02:45 Eyyvah Eyvah

02:45 - 05:00 Tuzlu Kahve

05:00 - 06:00 İki Aile

06:00 - 09:00 Çirkin

09:00 - 12:00 Tuzlu Kahve

12:00 - 14:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:15 - 15:45 Güzel Köylü

15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 22:45 Tuzlu Kahve

ATV Yayın Akışı

01:30 - 04:00 Mercan Köşk

04:00 - 06:00 Aldatmak

06:00 - 07:30 Bir Gece Masalı

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...

11:20 - 12:10 Dizi TV

12:10 - 15:15 Mercan Köşk

15:15 - 16:00 Dizi TV

16:00 - 19:00 Mercan Köşk

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı