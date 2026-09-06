6 Eylül Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, "Bugün TV'de ne var?" ve "Bu akşam hangi diziler var?" sorularının yanıtını araştırıyor. 6 Eylül 2026 Pazar günü TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW TV ve TV8 ekranlarında birbirinden iddialı diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte akşam kuşağında kaçırmak istemeyeceğiniz yapımlar ve 6 Eylül Pazar 2026 TV yayın akışının tüm detayları.
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:25 - 00:40 Pelin Çift İle Gündem...
- 00:40 - 03:35 Gönül Dağı
- 03:35 - 05:05 Taşacak Bu Deniz
- 05:05 - 06:00 Turgay Başyayla ile...
- 06:00 - 08:50 Kalk Gidelim
- 08:50 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
- 11:45 - 12:30 Enine Boyuna
- 12:30 - 14:30 Türkiye - Avustralya
- 14:30 - 15:40 Kod Adı Kırlangıç
- 15:40 - 19:00 Gönül Dağı
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 - 22:40 Karayip Korsanları:...
- 00:00 - 02:25 Karayip Korsanları:...
KANAL D Yayın Akışı
- 02:15 - 04:15 Aşk Şarkısı
- 04:15 - 05:15 Müzik Arası
- 05:15 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 İkizler Memo-Can
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 12:45 Magazin D Pazar
- 12:45 - 13:45 Pazar Gezmesi
- 13:45 - 16:30 Daha 17
- 16:30 - 19:00 Mirasyedi
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 03:15 Çakallarla Dans 7
- 03:15 - 05:00 İnadına Aşk
- 05:00 - 06:15 Yasak Elma
- 06:15 - 08:30 Şahane Hayatım
- 08:30 - 10:00 Çalar Saat Hafta Sonu
- 10:00 - 12:00 Kirli Sepeti
- 12:00 - 14:45 Şevkat Yerimdar
- 14:45 - 16:30 Ben Leman
- 16:30 - 19:00 Karagül
- 19:00 - 20:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 21:45 Bekçiler Kralı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:45 Maksimum Tehlike
- 01:45 - 03:15 Gülen Adam
- 03:15 - 06:00 Keloğlan ile Cankız
- 06:00 - 08:00 Siyah Kalp
- 08:00 - 10:00 Yayla Kızı
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 16:45 Muhtemel Aşk
- 16:45 - 18:25 Nereden Çıktı Bu Velet
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Tokatçı
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 02:45 Eyyvah Eyvah
- 02:45 - 05:00 Tuzlu Kahve
- 05:00 - 06:00 İki Aile
- 06:00 - 09:00 Çirkin
- 09:00 - 12:00 Tuzlu Kahve
- 12:00 - 14:15 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
- 14:15 - 15:45 Güzel Köylü
- 15:45 - 19:00 Sevdiğim Sensin
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:45 Tuzlu Kahve
ATV Yayın Akışı
- 01:30 - 04:00 Mercan Köşk
- 04:00 - 06:00 Aldatmak
- 06:00 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 15:15 Mercan Köşk
- 15:15 - 16:00 Dizi TV
- 16:00 - 19:00 Mercan Köşk
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 % 100 Futbol
- 01:15 - 02:30 Caner Taslaman ile...
- 02:30 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye
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