MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

7 Haziran Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

7 Haziran Pazar 2026 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’de bugün hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği merak konusu oldu.

7 Haziran Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 7 Haziran Pazar günü TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışında yer alan dizi, yarışma ve filmler belli oldu.

TRT1 Yayın Akışı

  • 01:10 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem...
  • 01:30 - 04:00 Teşkilat
  • 04:00 - 04:45 Hayallerinin Peşinde
  • 04:45 - 05:40 Turgay Başyayla ile...
  • 05:40 - 06:30 Yedi Numara
  • 06:30 - 09:00 Balkan Ninnisi
  • 09:00 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
  • 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
  • 13:00 - 14:05 Yurda Dönüş
  • 14:05 - 15:30 Lingo Türkiye
  • 15:30 - 19:00 Taşacak Bu Deniz
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Daha 17
  • 03:00 - 04:00 Müzik Arası
  • 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
  • 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Daha 17
  • 13:00 - 14:00 Pazar Gezmesi
  • 14:00 - 15:00 Arda ile Omuz Omuza
  • 15:00 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Daha 17

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:15 Japon İşi
  • 03:15 - 06:00 İşte Hayat
  • 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 08:00 - 10:00 Cafer'in Çilesi
  • 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
  • 13:00 - 15:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
  • 15:00 - 16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
  • 16:45 - 18:25 Şaşkın Damat
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Aykut Enişte

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:00 Aramızda Kalsın
  • 03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin
  • 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
  • 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
  • 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
  • 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 23:30 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:00 Venezuela - Türkiye
  • 03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
  • 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
  • 11:20 - 12:10 Dizi TV
  • 12:10 - 15:50 A.B.İ.
  • 15:50 - 19:00 Var Mısın Yok Musun
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
  • 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
  • 05:00 - 07:00 Tuzak
  • 07:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 17:00 Şanslı Pasaport
  • 17:00 - 20:00 Survivor Panorama

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizide tüm başroller ayrıldı! Bir tek o isim kalıyorFenomen dizide tüm başroller ayrıldı! Bir tek o isim kalıyor
56 yaşındaki JLO makyajsız paylaşımıyla olay oldu56 yaşındaki JLO makyajsız paylaşımıyla olay oldu

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

Tatil öncesi 'şahsi hesap' uyarısı: 'Harf değiştirip yapıyorlar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.