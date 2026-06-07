7 Haziran Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri “Bugün TV’de ne var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 7 Haziran Pazar günü TRT1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 yayın akışında yer alan dizi, yarışma ve filmler belli oldu.
TRT1 Yayın Akışı
- 01:10 - 01:30 Pelin Çift İle Gündem...
- 01:30 - 04:00 Teşkilat
- 04:00 - 04:45 Hayallerinin Peşinde
- 04:45 - 05:40 Turgay Başyayla ile...
- 05:40 - 06:30 Yedi Numara
- 06:30 - 09:00 Balkan Ninnisi
- 09:00 - 11:45 Diriliş Ertuğrul
- 11:45 - 13:00 Enine Boyuna
- 13:00 - 14:05 Yurda Dönüş
- 14:05 - 15:30 Lingo Türkiye
- 15:30 - 19:00 Taşacak Bu Deniz
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Daha 17
- 03:00 - 04:00 Müzik Arası
- 04:00 - 07:00 Siyah Beyaz Aşk
- 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Daha 17
- 13:00 - 14:00 Pazar Gezmesi
- 14:00 - 15:00 Arda ile Omuz Omuza
- 15:00 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Daha 17
SHOW TV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:15 Japon İşi
- 03:15 - 06:00 İşte Hayat
- 06:00 - 08:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 08:00 - 10:00 Cafer'in Çilesi
- 10:00 - 13:00 Pazar Sürprizi
- 13:00 - 15:00 Nereye Bakıyor Bu Adamlar
- 15:00 - 16:45 Selvi Boylum Al Yazmalım
- 16:45 - 18:25 Şaşkın Damat
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Aykut Enişte
STAR TV Yayın Akışı
- 01:30 - 03:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 - 05:00 İstanbullu Gelin
- 05:00 - 07:00 Dürüye'nin Güğümleri
- 07:00 - 09:00 İstanbullu Gelin
- 09:00 - 11:00 Benim Tatlı Yalanım
- 11:00 - 12:00 Tülin Şahin ile Moda
- 12:00 - 14:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 23:30 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 01:00 - 03:00 Venezuela - Türkiye
- 03:00 - 05:30 Gözleri KaraDeniz
- 05:30 - 07:30 Bir Gece Masalı
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:20 Nihat Hatipoğlu ile...
- 11:20 - 12:10 Dizi TV
- 12:10 - 15:50 A.B.İ.
- 15:50 - 19:00 Var Mısın Yok Musun
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 04:00 Gazete Magazin
- 04:00 - 05:00 Gençlik Rüzgarı
- 05:00 - 07:00 Tuzak
- 07:00 - 08:00 Dizi
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 17:00 Şanslı Pasaport
- 17:00 - 20:00 Survivor Panorama
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