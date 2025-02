78. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

oyal Festival Hall'da düzenlenen 78. Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. 2024 yılının en iyi ulusal ve yabancı filmlerinin ödüllendirildiği gecede Conclave, 12 adaylıkla en çok adaylık alan film olurken, Emilia Pérez ise 11 adaylık almıştı.

İŞTE KAZANANLAR!

**En İyi Film: Conclave

En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)

En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)

En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez

En İyi Ses: Dune Part II

En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist

En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl



En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

En İyi Sinematografi: The Brutalist

En İyi Kurgu: Conclave

En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora

En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

En İyi Görsel Efekt: Dune Part II

En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain





En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave

En İyi Saç & Makyaj: The Substance

En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’

En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story

En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder





En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson

En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist

En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked