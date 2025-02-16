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78. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.02.2025 23:13
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2025 Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA), bugün Londra’daki Royal Festival Hall’da düzenlendi. Geceye en iyi film seçilen Conclave damga vurdu. İşte 2025 BAFTA Ödülleri'ni kazananlar...

78. BAFTA Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar...

oyal Festival Hall'da düzenlenen 78. Britanya Akademisi Film Ödülleri (BAFTA) Ödülleri sahiplerini buldu. 2024 yılının en iyi ulusal ve yabancı filmlerinin ödüllendirildiği gecede Conclave, 12 adaylıkla en çok adaylık alan film olurken, Emilia Pérez ise 11 adaylık almıştı.

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İŞTE KAZANANLAR!

**En İyi Film: Conclave
En İyi Yönetmen: Brady Corbet (The Brutalist)
En İyi Erkek Oyuncu: Adrien Brody (The Brutalist)
En İyi Kadın Oyuncu: Mikey Madison (Anora)

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En İyi Yabancı Film: Emilia Pérez
En İyi Ses: Dune Part II
En İyi Orijinal Müzik: The Brutalist
En İyi Animasyon Film: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

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En İyi Prodüksiyon Tasarımı: Wicked
En İyi Film: Conclave
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kieran Culkin (A Real Pain)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Zoe Saldaña (Emilia Pérez)
En İyi Sinematografi: The Brutalist

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En İyi Kurgu: Conclave
En İyi Oyuncu Kadrosu: Anora
En İyi Çocuk & Aile Filmi: Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl
En İyi Görsel Efekt: Dune Part II
En İyi Özgün Senaryo: A Real Pain

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En İyi Uyarlama Senaryo: Conclave
En İyi Saç & Makyaj: The Substance
En İyi Kısa Film: ‘Rock, Papes, Scissors’
En İyi Belgesel: Super/Man: The Christopher Reeve Story
En İyi Kısa Animasyon: Wander to Wonder

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En İyi Yükselen Yıldız: David Jonsson
En İyi Görüntü Yönetmeni: The Brutalist
En İyi Kostüm Tasarımı: Wicked

Anahtar Kelimeler:
BAFTA
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