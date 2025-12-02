MAGAZİN

Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı

Pop müziğin parlayan yıldızı Dua Lipa, sadece sahnedeki enerjisiyle değil, aynı zamanda formuyla da hayranlarını büyülüyor. 30 yaşındaki Lipa, dünya turu boyunca tatildeymiş gibi görünse de, fiziğini korumak için sıkı bir rejimi var. İşte keşfetmeniz gereken detaylar...

NASIL FORMDA KALIYOR?

Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı G1

Evinde reformer Pilates yapan Lipa, core kaslarını güçlendiriyor ve sahnede uzun süre dans edebilmek için hazırlanıyor. “Topukluyla çok zaman geçiriyorum, core bölgem çok önemli,” diyor Lipa. 

Kendi evinde reformer Pilates makinesi bulunan Lipa, bu yöntemin vücut hatlarını şekillendirmeye ve sahne hazırlığına büyük katkı sağladığını söylüyor.

Core Odaklı Egzersizler

Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı G2

Yoğun temposu arasında Lipa, High Intensity Interval Training (HIIT) ve boksu tercih ediyor. Kısa ama yoğun HIIT seansları (jumping jacks, burpees, mountain climbers) ve boks, onun kondisyonunu zirvede tutuyor.

Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı G3

Dua Lipa’nın sıkı ve tonlu karın kasları tesadüf değil. Bisiklet crunch, leg raises ve çeşitli plank hareketleri rutininde.

Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı G4

Sıkı antrenmanlar kadar dinlenmeye de önem veriyor: Ses tellerini buharda dinlendiriyor, bol su içiyor ve bitki çaylarıyla bakım yapıyor.

Düşük Karbonhidrat Diyeti

Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı G5

Sahnedeki uzun saatler boyunca enerjisini korumak için düşük karbonhidratlı besleniyor: Protein ağırlıklı öğünler: steak ve sebzeler, kahvaltılarda yumurta ve meyve, ekmek yok. Kardiyo sonrası favori atıştırmalığı: muz.

