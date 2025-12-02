Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı

Pop yıldızı Dua Lipa, sadece sahnede değil, tatilde bile formuyla dikkat çekiyor. İşte onun enerji dolu ve fit görünmesinin sırları...
Evinde reformer Pilates yapan Lipa, core kaslarını güçlendiriyor ve sahnede uzun süre dans edebilmek için hazırlanıyor. “Topukluyla çok zaman geçiriyorum, core bölgem çok önemli,” diyor Lipa.
Kendi evinde reformer Pilates makinesi bulunan Lipa, bu yöntemin vücut hatlarını şekillendirmeye ve sahne hazırlığına büyük katkı sağladığını söylüyor.
Yoğun temposu arasında Lipa, High Intensity Interval Training (HIIT) ve boksu tercih ediyor. Kısa ama yoğun HIIT seansları (jumping jacks, burpees, mountain climbers) ve boks, onun kondisyonunu zirvede tutuyor.
Dua Lipa’nın sıkı ve tonlu karın kasları tesadüf değil. Bisiklet crunch, leg raises ve çeşitli plank hareketleri rutininde.
Sıkı antrenmanlar kadar dinlenmeye de önem veriyor: Ses tellerini buharda dinlendiriyor, bol su içiyor ve bitki çaylarıyla bakım yapıyor.
Sahnedeki uzun saatler boyunca enerjisini korumak için düşük karbonhidratlı besleniyor: Protein ağırlıklı öğünler: steak ve sebzeler, kahvaltılarda yumurta ve meyve, ekmek yok. Kardiyo sonrası favori atıştırmalığı: muz.
