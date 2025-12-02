Dua Lipa: Sahnede parlayan formunun sırrı

Evinde reformer Pilates yapan Lipa, core kaslarını güçlendiriyor ve sahnede uzun süre dans edebilmek için hazırlanıyor. “Topukluyla çok zaman geçiriyorum, core bölgem çok önemli,” diyor Lipa.

Kendi evinde reformer Pilates makinesi bulunan Lipa, bu yöntemin vücut hatlarını şekillendirmeye ve sahne hazırlığına büyük katkı sağladığını söylüyor.