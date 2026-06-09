MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

8 Haziran reyting sonuçları: Diziler bitince Survivor zirveye geldi

8 Haziran 2026 reyting sonuçlarında Survivor yeniden zirveye çıktı. Sezon finalleri nedeniyle dizilerin ekranda olmaması sonrası TV8’in fenomen yarışması Total ve AB grubunda dikkat çeken sonuçlar elde etti.

8 Haziran reyting sonuçları: Diziler bitince Survivor zirveye geldi

Televizyon programları arasındaki rekabet giderek artıyor. Dünya genelinde izleyici kitlesini en çok etkileyen yapımlar dikkat çekiyor. Türkiye'deki reyting sonuçları da bu durumu gözler önüne seriyor.

İlk sırada, TV8 ekranlarında yayınlanan "Survivor" bulunuyor. Bu yarışma izleyicileri ekrana kilitledi. Büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İkinci sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri. Tartışmalı konular ve ilginç vakalar ile dikkat çekiyor.

Üçüncü sırada ise TRT 1'de yayınlanan "Cennet'in Çocukları" yer alıyor. Aile dizileri arasında önemli bir yere sahip. Duygusal hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunmayı başarıyor. Dördüncü sırada, "Daha 17" dizisi var. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Gençlerin sorunlarını samimi bir bakış açısıyla ele alıyor.

ATV'nin "Esra Erol'da" programı beşinci sırada. Bu program sosyal meselelere dikkat çekiyor. İzleyicilere farklı bakış açıları kazandırıyor. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ise altıncı sırada. Bu haber programı güncel olayları doğru bir şekilde sunuyor. İzleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Yedinci sırada "ATV Ana Haber" bulunmakta. Deneyimli sunucular izleyicilere bilgi aktarıyor. Sekizinci sırada "Kiralık Koca Aşk mı Oyun mu" var. Eğlence dünyasına yönelik seçenekler sunuyor. Mizahi unsurlarla dolu bu program dikkat çekiyor.

Dokuzuncu sırada ATV'de yayınlanan "Panda Planı 2" yer alıyor. Aileler çocuklarıyla birlikte keyifle izleyebiliyor. Son olarak, onuncu sırada Kanal D Ana Haber programı var. Günün önemli gelişmelerini özetleyerek izleyicilere sunuyor.

Televizyon dünyasında rekabet artarak devam ediyor. İzleyicilerin tercihleriyle reytingler şekilleniyor. Televizyon kanalları izleyici taleplerine duyarlı. Bu yarış, önümüzdeki günlerde heyecan verici sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 SURVIVOR TV8 20:42:26 24:18:08
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:59:56
3 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 21:00:14 23:53:33
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:22 18:45:15
5 DAHA 17 (TKR) KANAL D 20:00:41 23:29:32
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:15
7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:54:49
8 KIRALIK KOCA ASK MI OYUN MU (T.S) NOW 20:15:13 22:26:22
9 PANDA PLANI 2 (Y.S) ATV 19:59:49 22:20:30
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:25 19:59:51

Kaynak: TİAK

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Sessizliğini bozdu Uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Sessizliğini bozdu
'Yunan sevgilim' deyip onu suçladı! Göğüslerini sallayıp isyan etti'Yunan sevgilim' deyip onu suçladı! Göğüslerini sallayıp isyan etti

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Karabük'teki görüntüler gündem oldu! AK Parti harekete geçti

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

Bakan Şimşek: "Dış şok olmasaydı enflasyon yüzde 20 civarındaydı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.