8 Haziran reyting sonuçları: Diziler bitince Survivor zirveye geldi

Televizyon programları arasındaki rekabet giderek artıyor. Dünya genelinde izleyici kitlesini en çok etkileyen yapımlar dikkat çekiyor. Türkiye'deki reyting sonuçları da bu durumu gözler önüne seriyor.

İlk sırada, TV8 ekranlarında yayınlanan "Survivor" bulunuyor. Bu yarışma izleyicileri ekrana kilitledi. Büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İkinci sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı var. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri. Tartışmalı konular ve ilginç vakalar ile dikkat çekiyor.

Üçüncü sırada ise TRT 1'de yayınlanan "Cennet'in Çocukları" yer alıyor. Aile dizileri arasında önemli bir yere sahip. Duygusal hikayesiyle izleyicilerin kalbine dokunmayı başarıyor. Dördüncü sırada, "Daha 17" dizisi var. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Gençlerin sorunlarını samimi bir bakış açısıyla ele alıyor.

ATV'nin "Esra Erol'da" programı beşinci sırada. Bu program sosyal meselelere dikkat çekiyor. İzleyicilere farklı bakış açıları kazandırıyor. "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ise altıncı sırada. Bu haber programı güncel olayları doğru bir şekilde sunuyor. İzleyicinin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Yedinci sırada "ATV Ana Haber" bulunmakta. Deneyimli sunucular izleyicilere bilgi aktarıyor. Sekizinci sırada "Kiralık Koca Aşk mı Oyun mu" var. Eğlence dünyasına yönelik seçenekler sunuyor. Mizahi unsurlarla dolu bu program dikkat çekiyor.

Dokuzuncu sırada ATV'de yayınlanan "Panda Planı 2" yer alıyor. Aileler çocuklarıyla birlikte keyifle izleyebiliyor. Son olarak, onuncu sırada Kanal D Ana Haber programı var. Günün önemli gelişmelerini özetleyerek izleyicilere sunuyor.

Televizyon dünyasında rekabet artarak devam ediyor. İzleyicilerin tercihleriyle reytingler şekilleniyor. Televizyon kanalları izleyici taleplerine duyarlı. Bu yarış, önümüzdeki günlerde heyecan verici sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 SURVIVOR TV8 20:42:26 24:18:08 2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:59:56 3 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 21:00:14 23:53:33 4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:22 18:45:15 5 DAHA 17 (TKR) KANAL D 20:00:41 23:29:32 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:15 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:54:49 8 KIRALIK KOCA ASK MI OYUN MU (T.S) NOW 20:15:13 22:26:22 9 PANDA PLANI 2 (Y.S) ATV 19:59:49 22:20:30 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:25 19:59:51

Kaynak: TİAK