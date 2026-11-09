8 Kasım akşamı MasterChef'te Kübra elendi! Danilo Şef'ten övgü dolu sözler

MasterChef Türkiye'de heyecan giderek artarken, 8 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme gecesi ekrana geldi. Kübra, Tolgahan, Eyyüp Can, Tolğa, Ayşe, Muhammed, Şadi ve Bahar'ın eleme potasında yer aldığı gecede şefler yarışmacılardan ilk etapta bal ile yaratıcı tabak hazırlamalarını istedi. Bu etabın ardından eleme finaline kalan iki isim Kübra ve Tolgahan oldu.

Mehmet Şef'in özel tabağı Kömür'ün yapıldığı son turda ise bir yarışmacı hayallerine veda etti. Peki, MasterChef'te kim elendi, 8 Kasım'da yarışmaya kim veda etti? Kübra mı, Tolgahan mı elendi?

MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ?

Yaratıcılık etabında potadan çıkamayan ve şef tabağı etabına kalan isimler Kübra, Tolgahan, Muhammed ve Eyyüp Can oldu. Final mücadelesine ise Kübra ve Tolgahan kaldı.

Şeflerin değerlendirmesi sonucu MasterChef Türkiye'den elenen isim Kübra oldu. Danilo Şef elenen yarışmacıya "Yani bütün yarışmacılar arasında neredeyse istatiksel olarak da bence en başarılılardan birisi sensin. Fakat şey yani..." dedi.

Kübra ise "Tam oralarda tatlı bizi mahvetti" yanıtını verdi.