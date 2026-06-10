A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Sezonun en çok konuşulan işlerinden biri de A.B.İ. dizisi oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekrana dönmesini sağlayan A.B.İ. dizisinin kadın başrolü Afra Saraçoğlu sezon finali sonrası merak edildi. Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

AFRA SARAÇOĞLU NEDEN AYRILDI?

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü. Afra Saraçoğlu ayrılığa dair daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

"Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde."

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu daha sonra veda paylaşımı da yaparak "17 bölüm boyunca Çağla'nın yolculuğuna eşlik eden tüm seyirciye, yönetmenlerime, oyuncu ve ekip arkadaşlarıma, değerli senaristlerimize ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Bu bölümle birlikte Çağla'nın hikayesi sona eriyor. Onu tanımak, anlamak ve anlatmak benim için çok kıymetliydi" demişti.