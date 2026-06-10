MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekrana dönmesini sağlayan A.B.İ. dizisi sezon finali yaptı. A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? sorusu araştırılmaya başlandı.

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Sezonun en çok konuşulan işlerinden biri de A.B.İ. dizisi oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar sonra ekrana dönmesini sağlayan A.B.İ. dizisinin kadın başrolü Afra Saraçoğlu sezon finali sonrası merak edildi. Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?

AFRA SARAÇOĞLU NEDEN AYRILDI?

Afra Saraçoğlu'nun canlandırdığı Çağla karakteri sezon finalinde öldü. Afra Saraçoğlu ayrılığa dair daha önce şu açıklamayı yapmıştı:

A.B.İ. nin Çağla sı Afra Saraçoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? 1

"Birazcık dinleneceğim açıkçası. Çok güzel ve çok keyifli bir set geçirdim. OGM ile yine çok güzel bir işe imza attık. Karakterimin hikayesi bitti. Bu nedenle diziden çıkmış bulundum. Şimdi birazcık dinlenmek istiyorum, keyfim yerinde."

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu daha sonra veda paylaşımı da yaparak "17 bölüm boyunca Çağla'nın yolculuğuna eşlik eden tüm seyirciye, yönetmenlerime, oyuncu ve ekip arkadaşlarıma, değerli senaristlerimize ve yapım ekibine çok teşekkür ederim. Bu bölümle birlikte Çağla'nın hikayesi sona eriyor. Onu tanımak, anlamak ve anlatmak benim için çok kıymetliydi" demişti.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Setteki aşk kaos yarattı! Diziden ayrılıyor mu?Setteki aşk kaos yarattı! Diziden ayrılıyor mu?
Yasmin Erbil babasının genç fenomenle anıldığını duyunca sitem ettiYasmin Erbil babasının genç fenomenle anıldığını duyunca sitem etti

Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Helikopterin düşürülmesinin ardından ABD ordusu İran'a saldırdı

Muharrem İnce rengini belli etti

Muharrem İnce rengini belli etti

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Aziz Yıldırım Guendouzi kararını verdi

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

Tasını tarağını toplayıp çiftlik kurdu! Organik tarım bile yapıyor

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 12 Haziran BİM kataloğu

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

Haziran 2026'da 1,5 milyon TL'nin altında kalan otomobiller

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.