Acun Ilıcalı Nagihan'a patladı: Burası senin alanın değil!

Survivor 2026 sezonunda tansiyon her geçen gün yükselirken, iletişim ödülü oyununda yaşanan Nagihan Karadere ile Lina arasındaki tartışma geceye damga vurdu.

Oyun sırasında Lina'nın adını söylediğini duyan Nagihan sinirlerine hakim olamadı. Lina'nın suratına su fırlatan Nagihan ortamı gerdi.

Lina'ya "Senin ailen olmayabilir herkesin ailesi var" diyen Nagihan Acun Ilıcalı’nın sabrını taşırdı.

Ilıcalı Nagihan’ın kullandığı ağır sözlere karşı sert uyarıları da bulundu. Ilıcalı, “Sen diyorsun ki ben ayrıcalıklı bir yarışmacıyım. Bana konuşmayın" derken Nagihan "Değilim! Nızlı yüksek olan bir yarışmacıya konuşulmaz" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı sinirlenerek "Öyle mi? Ha konuşulmaz. Konuşulmaz. Nerede bu kural? Ben orada olsam bana onu söylesen diskalifiye olurum. Burası senin alanın değil. Burası Survivor. Herkes eşit. Senin millete saldırmaların bize sökmez" dedi.