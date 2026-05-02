Kızılcık Şerbeti 136. bölümden bomba fragman: "Kızın eve adam almış"

Show TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını ise Faruk Turgut’un üstlendiği fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ortalık karışıyor. Kızılcık Şerbeti 136. bölüm fragmanı seyircinin gündeminde.



Fatih’in Başak’ı başka bir adamla görmesi, aralarındaki gerilimi iyice tırmandıracak. Fatih ise amcasına Başak ile evliliğinin ilk başta gerçek olmadığını itiraf ediyor. Öte yandan Tayfun’un Kıvılcım’a gönderdiği hediye, Kıvılcım ile Ömer arasında ciddi bir krize neden olacak.

Asıl bomba ise Elif'in sarhoşken eve hiç tanımadığı bir adamı alması ve bu durumun ortaya çıkması. Elif o adamın Fatih olduğunu iddia ederek durumu daha da zorlaştıracak.

Fragmanda Nilay'ın herkesin içinde "Kızın eve adam almış" sözleri ise fragmanda dikkat çekiyor. Bu bomba fragman seyirciden eleştiri aldı. Sosyal medyada "Yuh ya senaristler neyin kafasını yaşıyor", "Ne iğrenç bir fragman", "İyice sapıttınız", "Bu bir fragman değil bu rezalet artık" tepkileri oldu.