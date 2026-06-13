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Adriana Lima formunu nasıl koruyor? "Günde 6 öğün yiyor"

45 yaşındaki Adriana Lima formunun sırrını açıkladı. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen Lima; günde 6 öğün yiyor, yoğun boks antrenmanı yapıyor ve sıkı bir disipline sahip.

Adriana Lima formunu nasıl koruyor? "Günde 6 öğün yiyor"

Bir dönem Victoria's Secret podyumlarının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Adriana Lima, 45 yaşında olmasına rağmen fit görünümünü nasıl koruduğunu anlattı.

Victoria's Secret defilelerinde yıllarca sergilediği etkileyici fiziğiyle adından söz ettiren Lima, sahne ışıklarının arkasında son derece disiplinli bir yaşam tarzı bulunduğunu belirtti. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Her gün spor salonundayım. Eğer spor salonunda değilsem yatak odamda bile egzersiz yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adriana Lima formunu nasıl koruyor? "Günde 6 öğün yiyor" 1

BOKSU ASLA BIRAKMIYOR

Lima'nın egzersiz programının büyük bölümünü boks oluşturuyor. Eski orta sıklet boks şampiyonu Michael Olajide Jr. ile çalışan model, antrenmanlarının yaklaşık yüzde 80'ini boks yaparak geçiriyor.

Boks dışında ise ip atlama, battle rope çalışmaları, karın egzersizleri ve sağlık topu antrenmanları yapıyor. CrossFit'ten hoşlanmadığını söyleyen Lima, yoğun kardiyo çalışmalarını tercih ediyor.

Adriana Lima formunu nasıl koruyor? "Günde 6 öğün yiyor" 2

Ünlü model haftada birkaç kez yaklaşık 5 kilometre koşuyor. Daha sakin günlerde ise yoga, Pilates ve Lagree egzersizlerine yöneliyor.

6 ÖĞÜN DETAYI

Beslenme konusunda da oldukça disiplinli olan Adriana Lima, gün içinde altı küçük öğün tüketiyor ve yaklaşık iki litre su içiyor.

Adriana Lima formunu nasıl koruyor? "Günde 6 öğün yiyor" 3

Kahvaltısında genellikle yulaf ezmesi, kuruyemiş ve meyve yer alırken, ara öğünlerinde protein içecekleri tüketiyor. Öğle yemeklerinde tavuk göğsü, tatlı patates, kinoa veya pirinç tercih ediyor. Akşam yemeğinde ise salata eşliğinde tavuk veya balık tüketiyor.

Adriana Lima formunu nasıl koruyor? "Günde 6 öğün yiyor" 4
Tatlı krizlerini bastırmak için karabuğday, kenevir sütü ve bal karışımı tükettiğini söyleyen model, zaman zaman bitter çikolata da yediğini belirtti.

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Adriana Lima
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