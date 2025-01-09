Afra Saraçoğlu hazırlanırken paylaştı! Görenler çıplak sandı, yorum yağdı

GQ Türkiye Men of the Year 2025 Ödülleri'nde "Yılın Göz Alıcı Başarısı" ödülüne layık görülen Afra Saraçoğlu dergiye verdiği pozlarla da gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren güzel oyuncu özellikle son dönemde gösterdiği performans ve tarzıyla dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını dizisinde "Seyran" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu son olarak da makyaj odasındaki hazırlık sürecini paylaştı.

Afra Saraçoğlu beyaz gömleğin içine ten rengi sütyen giydi ama görenler güzel ismi çıplak sandı. Güzel oyuncunun o anlarına anında "Çıplak sandım aklım çıktı", "Böyle pozlar paylaşılır mı aklım gitti" yorumları yağdı.

Yalı Çapkını dizisinin yıldızı, "Dizi setleri benim için okul gibiydi. Her karşılaşma büyük şanstı, beni her seferinde bir adım daha ileri götürdü" demişti.

Afra Saraçoğlu, kamuoyunun ve sosyal medyanın eleştirilerine nasıl tepki verdiği hakkında da "İç sesin yargılarından kaçmak kimse için kolay değil ama daha akılcı yaklaşmayı seviyorum duyduğum ve okuduğum şeylere. İçimde bir yerlere dokunuyorsa, yargının kendisi yerine bende bıraktığı duyguyla ilgilenmeyi tercih ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.